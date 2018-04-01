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Twitter PWA Windows 10版上手体验视频：救一把微软商店

2018-4-1 14:15:31来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家4月1日消息 微软即将发布的Windows 10创意者更新春季版，即Windows 10 RS4中将支持PWA应用（渐进式网页应用程序），前几天Twitter PWA应用上架了微软Windows 10商店，取代了UWP版应用。

对于PWA应用来说，谷歌是主力推手，并希望推广到其他平台，现在Twitter Windows 10版以全新的PWA应用呈现，但对于UWP应用很难说是好消息还是坏消息。

目前，Twitter PWA应用仍处于预览状态，诸如Service Workers--是处理脱机使用、通知等PWA的核心组件之一，目前还无法保存生效，需要等到微软4月份正式启用后才会支持。

另外，包括黑暗模式、视频上传、粘贴图片到新的推特功能现在缺失中，预计在未来几周内推出。

PWA应用，或者是PWA+UWP混合型应用对于Windows 10来说还非常新颖，包括web开发者。PWA如何发展还不清楚，但已经实现了优秀的滚动、自适应缩放，感觉起来更像是本地原生应用。

下面是外媒Windows Central带来的Twitter PWA Win10版上手视频。（IT之家移动客户端用户若无法观看视频，请点此查看

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关键词：TwitterPWAWin10 UWP

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