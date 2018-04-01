画风突变：微软唐娜姐及Windows Insider团队目前属于Azure部门

IT之家4月1日消息 此前微软纳德拉宣布了公司重组计划，拆分了Windows和设备部门，新成立了“体验与设备”和“云计算与人工智能平台”部门。很明显，微软将着眼于云计算和AI的未来。Joe Belfiore（乔北峰）将继续负责Windows体验团队，Panos Panay继续执掌硬件设备团队。Rajesh Jha，原Office EVP副总裁，将领导新成立的“体验与设备”部门。

然而正如许多Windows Insider测试人员和IT之家读者认为的那样，Windows应该更加面向消费者市场领域，现在Windows Insier平台并非属于“体验与设备”部门，而是属于由Jason Zander领导，和Scott Guthrie领导下的“云计算与人工智能平台”其中的Azure部门。

就连微软Windows Insider负责人唐娜姐也表示，不敢相信。

在微软纳德拉宣布的公司重组计划中，Harv Bhela、Henry Sanders和Michael Fortin领导的Windows平台团队加入到Jason领导团队，Windows平台已经是横跨云和边缘的AZure部门的核心部分，这一转变将使微软能够加快构建统一的分布式计算基础结构和应用程序模型的努力。

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