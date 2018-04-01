微软前主管Terry Myerson离职透露：Windows 10活跃用户量已近7亿

IT之家4月1日消息 3月29日晚上，伴随着微软Windows和设备主管Terry Myerson离职的消息首先曝出，随后微软CEO纳德拉宣布了重大重组改革，新成立了“体验与设备”部门和“云计算与人工智能平台”部门。这意味着，Windows对于微软来说，已经不再是核心地位业务，让位于云计算和人工智能的未来目标。

在Windows主管Terry Myerson离职时，他满怀深情地发表了一些感言，其中透露了目前Windows 10发展的一些关键数据。

我最喜欢的事情之一就是领导了Windows，并成为Windows的粉丝，尽管时光有好有坏。我喜欢你们的反馈，喜欢你们对Windows的热情。当我们做了伟大的工作的时候，喜欢你们的掌声鼓励，并推动我们做得更好。在这个过程中，我得到深刻教训就是构建了客户、用户之间的反馈回路，因此我们创建了Windows Insider计划。现在我们有1500万名Windows Insider测试会员。 现在，我们有着接近7亿的Windows 10活跃用户， 商业使用量年增长达到84%，Xbox One运行了Windows 10系统核心，Surface正在领导PC变革，HoloLens正在带来突破性的计算机视觉，通用的微软商店支持了Xbox Game Pass、Azure预存实例、Office订阅分发、OEM生态系统恢复了盈利增长。去年我们的部分业务收入超过80亿美元。

IT之家认为，尽管微软拆分了Windows和设备部门，Windows 10团队也融入到各个部门，但Windows 10被证明仍是微软公司软件和服务组合中重要的动力源泉。

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