IT之家学院：第二代WP改机型升级FCU报错0x80070273的解决方案

众所周知，微软在发布Windows 10 Mobile时抛弃了大批的第二代Windows Phone机型，其中最有代表性的就是诺基亚Lumia x2x系列。后来，有大神放出了用离线包推送到手机来直接升级Windows 10 Mobile的方法（参见文末推荐阅读②），使得不受支持的老机型可以通过离线推送升级到Version 1511，进而能够轻易地修改机型伪装能够升级的设备，继续获取周年更新Version 1607和创意者更新Version 1703。

然而，部分第二代设备用这种方法升级到1703的Build 15063.297后，再尝试获取创意者更新秋季版Version 1709时，系统会持续报错0x80070273从而无法更新，修改机型、加入预览、重置手机都不能解决。出现这个问题是因为系统中一个用于描述硬件平台、语言等相关信息的OEMInput.xml文件先天不完整，或者因为某些原因被破坏，导致后续升级时无法读取到所需的信息。这个错误正常情况下只会以100%的复现概率发生在某些特定的第二代机型上（先天不完整），也有一定概率发生在其他Windows 10 Mobile设备上（后天被破坏，解决方法理论上是相同的，可以进行参考）。

▲第二代机型尝试升级FCU时遇到的0x80070273错误提示

网上现存的解决方案都是刷回Windows Phone 8.1再尝试升级，但这种解决方案有很大的随机性，并不一定能够成功，而且费时费力。对于那些仍停留在遇到问题的Win10M版本并且不想刷回WP8.1的用户，笔者在这里向大家提供一种不同的解决方案，该解决方案的优势是不需要回滚系统，在当前的Win10M版本下操作即可。

开始之前老生常谈的提示：所有对系统的操作都有风险，因此请务必谨慎，切记如果操作不当你可能会遇到无法启动等问题、需要硬重置甚至重刷系统，从而丢失所有数据，因此请在操作之前对重要数据进行备份。

准备好了吗？好的，我们开始吧！

一、使用Interop Tools启用MTP的完整文件系统访问权限

安装Interop Tools (RC)：具体方法此处不再赘述（我想如果你能够在一部第二代机型上升级到Creators Update，你应该会安装它或者已经安装好了），如果有问题的话请参看文末推荐阅读①。

解锁完整文件系统访问权限：打开Interop Tools (RC)，选择“This Device”，点击左上角的“三”展开汉堡菜单，找到“Interop Unlock”，打开“Full Filesystem Access”的开关（如果一次不成功的话，多尝试几次），然后重启手机即可。

▲使用Interop Tools解锁完整文件系统访问权限

提示：这个过程不可逆，也就是说，当你成功解锁完整文件系统访问权限之后，这个开关在Interop Tools中就无法再次关闭了。如果你想查找之前存在于根目录的常用文件夹（文档、照片等），请转到Phone\Data\Users\Public。如果你无法忍受这一点，请在完成接下来的步骤并安装好所有更新之后重置手机，重置后即可恢复正常。

二、用电脑提取并备份原机的OEMInput.xml文件

用USB数据线将你的手机连接到一台电脑上（这里使用Windows 10进行演示，如果你使用Linux或macOS，请确保能够访问并修改MTP设备中的数据）：打开你的设备，进入Phone盘符，你会看到所有的系统目录。请注意不要在不了解的情况下删除或修改任何文件，否则你可能会损坏手机的操作系统。

进入Phone\Windows\ImageUpdate，找到当前原机版本的OEMInput.xml文件，将它拷贝到电脑上一个你能找到的地方，重命名添加一个前缀或者后缀把它标注出来（例如笔者的机器是Lumia 520T，就标注成OEMInput_520T.xml）。

▲手机系统目录中OEMInput.xml的位置

找到你刚刚复制到电脑上的原机OEMInput.xml文件，右键点击“编辑”来用“记事本”打开它，然后放在一边备用（你也可以使用Notepad++等对代码更加友好的编辑工具；如果你使用Linux或macOS，请确保安装了功能相同的软件）。

▲笔者的Nokia Lumia 520T中复制出的OEMInput.xml文件，代码只有区区两行

三、自制一个完整的OEMInput.xml用以替换原机不完整版本

访问微软的技术文档页面，网址如下：https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/hardware/flashing/dn756630(v=vs.85)

在打开的网页中，检查左侧的目录树，确保当前打开的是“Build a mobile image using ImgGen.cmd”主题，然后向下翻找“OEMInput file example”标题（你可以按下Ctrl+F然后检索关键字“ProductionOEMInput.xml”，在关键字出现的第二个位置处即可找到），点击下方代码窗格右上角的“Copy”按钮复制示例文件的内容。

▲从微软的技术文档中复制OEMInput.xml示例文件的完整代码

打开“记事本”（或者新建一个文本文档），然后将刚刚复制的代码粘贴进去。

▲我们创建的OEMInput.xml文件，以及需要修改的位置

现在修改你刚刚粘贴的代码：

1)在“{PROCESSOR_NAME}”处将“{PROCESSOR_NAME}”改成你手机的SoC型号，你可以在手机的“设置”—“系统”—“关于”—“设备信息”—“SOC芯片版本”处找到一串数字（有的机型可能还有字母后缀），在这些数字（和字母后缀）前加上字母“QC”就是这里需要填入的内容（比如笔者使用的是Nokia Lumia 520T，这里就应该填写QC8827；而Lumia 920（非国行）/925/1020则应该填写QC8960，国行Lumia 920填写QC8260A）。

2)在“480x800”处将“480x800”改成你手机的屏幕分辨率，你可以在手机的“设置”—“系统”—“关于”—“设备信息”—“屏幕分辨率”处找到（比如笔者的手机屏幕正好是这个分辨率，所以不需要修改；而Lumia 920/925/1020则需要改成768x1280，其他机型以此类推）。

▲在“设备信息”中找到修改代码时所需的数据

3)在所有的“en-US”处，将“en-US”改成“zh-CN”。（或者改成你的主要语言……不过我想这篇文章的读者应该都是中国人吧？）

4)在“en-US”和“en-US”处，将“en-US”修改成你的原机文件中的数据（如果你的原机文件中压根就没有这两行代码，你也可以保持不变）。

▲已经修改好的自制完整版OEMInput.xml文件的内容

将修改好代码的文档保存为“OEMInput.xml”：选择“文件”—“另存为”，将“保存类型”选择为“所有文件”，“文件名”填写“OEMInput.xml”（注意大小写），保存到你能找到的地方（如果你之前直接新建了文本文档，请直接保存文件并关闭“记事本”，然后把“新建文本文档.txt”改成“OEMInput.xml”，注意一定要修改扩展名）。

▲将文本文档保存为OEMInput.xml文件

▲自制完整版的OEMInput.xml文件与原机不完整版本对比

四、用自制的完整版本OEMInput.xml替换原机版本

将第一步中解锁了完整文件系统访问权限的目标设备连接到电脑，打开MTP设备，定位到目录Phone\Windows\ImageUpdate下。

复制刚刚自制的完整版本OEMInput.xml粘贴到此目录下，然后选择替换。

打开替换后的OEMInput.xml检查其内容，确认已经正确替换完成。

拔掉数据线，重启手机，确保已经改好型号伪装成能够升级的机型，然后在手机设置中重新检查更新，你应该就能正确获取到Fall Creators Update更新了。

这个文件已经被我们成功修复了，就算重置也不会使其复原，也就是说以后也能顺利升级后续的积累更新了，可谓是一劳永逸。愉快地玩去吧！

小提示：如果更新下载完成、正在准备安装时报错并提示“我们无法安装更新，因为你设备上的日期和时间信息有问题”，这也许是因为微软服务器的证书又双叒过期了（就像几天前的WP8.1应用商店一样），请临时将手机的时区修改为美国东部时间、日期修改为2018年2月16日（时间无需修改）就能够顺利更新，更新完成后改回即可。

好了，本次教程到此结束，请记住：WPer永不言弃。祝你好运！

推荐阅读①：《IT之家学院：WP老机型改型号获Win10 Mobile未来更新支持》

推荐阅读②：《WP8.1福音：老机型使用离线更新包升级Win10 Mobile》