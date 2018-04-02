Windows10 Linux子系统安装图形化界面的两种方法及其对比

理论上讲，所有Win10的Linux子系统都可以通过Windows10本机远程桌面和Xming的方法来安装使用图形化界面，笔者目前只接触了Debian系的Linux系统，故以Debian GUN/Linux系统和xfce4为例介绍（Ubuntu系统装完Xming就能使用，在此不再叙述，详情请关注IT之家极客学院，同时本文也是为了方便一些有一定Linux使用经验朋友而写的，不喜勿喷）。另外，如果是Linux使用比较多的话，笔者推荐使用Debian系统，稳定性、依赖方面强过Ubuntu及Kali Linux等。

一、使用Windows10本机远程桌面连接

1.1、首先安装好Debian

具体过程不在叙述，参见IT之家Win10使用进阶：一周年更新14316如何开启Linux Bash命令行，安装好并设置密码之后如下：

1.2.使用国内软件源

众所周知的原因，在国内如果使用官方源的话，更新软件、安装软件会非常的慢，非常痛苦，我们需要替换成国内软件源：

1、在win10资源管理器中打开C:\Users\username\AppData\Local\Packages\TheDebianProject.DebianGNULinux_76v4gfsz19hv4\LocalState\rootfs\etc\apt文件夹（将username替换为你自己的win10账户名）。

2、编辑sources.list文件，用#号注释掉原有的官方更新源，增加国内源。下面我贴出中科大比较稳定的stretch分支的源，软件比较老，但是稳定。然而我个人用的是buster分支，软件比较新，有些奇怪的事，Ubuntu默认用的很多软件的版本就比较新，所以系统稳定性要比Debian差些，求稳的同志们就用下面的源吧：

deb https://mirrors.ustc.edu.cn/debian/ stretch main contrib non-free deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/debian/ stretch main contrib non-free deb https://mirrors.ustc.edu.cn/debian/ stretch-updates main contrib non-free deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/debian/ stretch-updates main contrib non-free deb https://mirrors.ustc.edu.cn/debian-security/ stretch/updates main contrib non-free deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/debian-security/ stretch/updates main contrib non-free

笔者在此也放出中科大大佬的工具，上面有常用的Linux发行版的国内源文件，已经设置好的，供各位下载：https://mirrors.ustc.edu.cn/repogen/

3、编辑完保存，如图：

1.3.更新软件源

代码：sudo apt-get update

注意：这里有个坑，因为是https协议的，但Win10的Debian子系统，并没有安装apt-transport-https，直接更新会报错，建议第一次更新先使用http协议或者官方源，在装完apt-transport-https之后，再使用1.2中https协议的软件源（Debian的buster以上分支也不需要，stable类的分支必须先安装apt-transport-https才能使用https协议的软件源，使用https协议可以有效防止运营商劫持）。

更新完如图：

1.4.安装xorg

xorg是xfce桌面需要的一个基础依赖性质东西，开机时候提供登陆界面。这里我说的可能不太准确，个人理解就是要装xfce必须先安装xorg，不然使用起来会有些问题，比如缺少这个组件那个组件的，如果装Ubuntu桌面的话替换成kdm，xfce也可以先装xdm，看个人喜好。

代码：sudo apt-get install xorg

大约需要占用361M空间。

选择语言区域（建议选英文，选汉语也没用，就当学英语了），一路回车：

最后那行报错不用管，研究好些天都没解决掉，反正软件安装成功了。

1.5.安装xfce4

代码：sudo apt-get install xfce4

大概需要441M空间，如果不换国内源的话怕是需要下载一天。

1.6.安装并配置xrdp

Xrdp允许Windows或Linux系统通过远程桌面的方式来访问另外一台主机，特别适合本地虚拟机使用，详情参考Linux公社文章：xrdp完美实现Windows远程访问Ubuntu 16.04。

1、安装xrdp，代码：sudo apt-get install xrdp

2、设置使用3390端口

代码：sudo sed -i 's/port=3389/port=3390/g' /etc/xrdp/xrdp.ini

3、向xsession中写入xfce4-session

代码：sudo echo xfce4-session >~/.xsession

4、重启xrdp服务，代码：sudo service xrdp restart

这时，可能会有防火墙提示，允许就好。

1.7.启动远程桌面

1、在Cortana中搜索远程桌面并启动：

2、点击显示选项，填入本机IP（这里是局域网IP，所以你也可以用局域网内其他Windows10电脑试试，建议使用静态ip）、刚刚设置的端口号、还有你的Linux子系统用户名（也可以使用root账户登陆，比较麻烦，因为Debian默认是禁止使用root账户登陆的），如图：

3、点击链接：

4、输入Linux子系统密码：

5、尽情享（shí）用吧：

至于后面需要做的配置，参见：debian 9安装后需做的几件事。

二、使用Xming及ssh连接

如果你用的Windows10子系统是Ubuntu，那安装完就能用了，很简单的详见IT之家相关教程，理论上所有Linux都可以通过本方法来实现安装，下面是Debian以及Kali Linux等系统需要做的配置，参考了：Use SSH and XMing to Display X Programs From a Linux Computer on a Windows Computer

首先需要安装Debian还有xfce4，与上面第一种方法述1.1至1.5的内容完全一致，在此不再赘述，安装好之后近些如下操作：

2.1.安装xming

没什么特殊的，下载安装，打开就行。

地址：https://xming.en.softonic.com/?ex=REG-60.2

2.2.确定OpenSSH已经安装

在终端执行：sudo apt-get install openssh-server

要是如下图这样，那就是没有安装，输入y确认就是了：

2.3.配置DISPLAY方法运行变量

安装完xming之后你会发现并不能像Ubuntu一样运行DISPLAY=:0 startxfce4指令来启动Debian的应用程序，提示找不到DISPLAY方法，那是没有配置ssh相关内容，我们需要做如下配置：

1、打开${HOME}/.bashrc文档，在最后面加入：

if [ -d "${HOME}/bin" ] ; then export? PATH="${PATH}:${HOME}/bin" if [ -f "${HOME}/bin/ssh_login" ] ; then . "${HOME}/bin/ssh_login" fi fi

2、在${HOME}/bin/文件夹下新增ssh_login文件（bin文件夹没有就新建一个），内容如下：

if [ -n "${SSH_CLIENT}" ] ; then if [ -z "${DISPLAY}" ] ; then export DISPLAY='localhost:10' fi fi

3、给ssh_login文件777权限，代码：sudo chmod 777 ${HOME}/bin/ssh_login

2.4.在终端中启动xfce4桌面

如果你没有配置xming，没改里面东西，那默认实在0号显示器上显示Linux系统的程序，输入代码如下：

DISPLAY=:0 startxfce4

也可以直接启动root账户：

sudo su DISPLAY=:0 startxfce4

默认状态会只有两个比较简陋的panel，如下图：

你也可以再进行拖动调整，比如笔者上面是Windows10的任务栏，下面是Debian的panel，结合到一起美滋滋：

其实正常状态下，还会启动一个桌面进程的，由于我用的是buster分支的软件源，这就导致软件不是最稳定版本，然后desktop启动失败，于是就剩下这两个panel，然而因祸得福，个人感觉这样很舒服，所以保留了这种，如果你用了我上面写的源，启动后的将会和前面的远程桌面类似。

三、Win10远程桌面与Xming连接的对比

其实实现原理都比较接近，都需要配置一系列东西，但两者体验还是有些不一样的，下面做个简要的对比：

1、安装难易度：

个人感觉，就Debian来讲使用xming的方式安装稍微简单一些，但二者相差不多，如果是Ubuntu，那会更加简单，各位可以自行体验。

2、启动便携度：

相同点是：两者都需要先在powershell或者cmd中先启动bash。

不同点是：远程桌面的方法启动bash后再启动远程桌面，只用配置一次，以后点击链接就可以，相当于每次启动需要鼠标点击一次powershell，输入bash，点击远程桌面，点击链接；

xming的方法需要再启动xming，然后在powershell里输入DISPLAY=:0 starxfce4，但是终端都会记录以前输入的内容，所以也不用每次都输入，其实就我个人而言，xming的方法更加方便启（zhuang）动(bi)，哪怕每次都输入DISPLAY=:0 startxfce4。

使用远程桌面的方法启动后，可以关掉powershell了，只要后台服务在运行，就不会影响体验，但是xming不行，如果刚刚那个启动xfce4的powershell关掉，所有打开的窗口都会关闭。

3、使用体验：

采用远程桌面连接的方式，将会有非常完整的沉浸式体验，你会获得一个完整而不割裂的Linux系统，如在电脑上单独安了一个完整的Linux体验：

而使用xming的方法，你会感觉两个系统合二为一了，有种混血儿的感觉，每一个Linux程序都将会开启一个xming窗口，而且这些窗口也支持win10的分屏功能：

4、资源占用情况：在启动系统只开一个文件管理器的情况下，使用远程桌面的方法资源占用稍多，个人猜测可能是远程桌面本身占用的资源稍多一些，另外说一下，两者是可以同时打开的：

5、与Windows10系统的互通性：

文件互通性：两者都支持在两个系统下实时更改文件，但是都需要使用root账户登陆才能完全实现实时更改文档，不然在Windows10下的更改，在Linux下看不见，但在Linux下的更改立刻就能在Windows10上看到。

剪贴板互通性：两者都可以实现剪贴板文本内容的互通，但对于文件就有所不同。如使用远程桌面，文件的话由于两个系统的路径不同，无法从Windows10下粘贴文件到Linux下，如图：

但是可以从Linux下把文件粘贴到Windows10下的，比如粘贴到桌面，这是通过远程桌面本身实现的，如图：

而如果使用xming的话，只能文本互通，文件无法通过剪贴板复制粘贴，有时候还会有意外发生，需要清空剪贴板，比如笔者就在桌面上放了个

6、性能方面

个人实际体验，xming方式的性能较差，比如使用Firefox的时候往往比较卡，这可能是实现方式不同的原因，尝试过提高xming优先级，也没多大用。

综上所述，如果希望有完整的沉浸式Linux体验，推荐使用远程桌面连接的方式，如果主要用的还是Windows10，希望使用Windows10的同时也使用Linux，那么笔者推荐使用xming的方式，这种方式可以将两个系统同时结合起来，从而获得很神奇的体验。在此再感谢下参考文献中的大神，有了他们的无私奉献，我们才能学到更多的知识。

参考文献：

1、Win10使用进阶：一周年更新14316如何开启Linux Bash命令行

2、中科大Debian源使用帮助

3、使用xrdp实现windows远程桌面ubuntu linux

4、debian 9安装后需做的几件事

5、Use SSH and XMing to Display X Programs From a Linux Computer on a Windows Computer