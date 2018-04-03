前微软Windows Phone高管：手机系统失败都怪OEM和运营商

IT之家4月3日消息 近期微软宣布了公司重大重组计划，拆分了Windows和设备部门，新成立了“体验与设备”和“云计算与人工智能平台”部门。而WDG的拆分，也导致了Windows和设备部门主管Terry Myerson的离职，关于Windows Phone和Windows 10 Mobile手机为何失败的讨论再次被挑起。

Terry Myerson将Windows Phone失败归咎于一开始使用的Windows CE内核和Windows Phone的商业模式，他表示Windows Phone有着差异化的体验，但低估了谷歌Android所代表的商业模式带来的巨大变化。

IT之家报道，在Windows Phone系统及商业失败问题上，另一位前微软主管Brandon Watson针对Windows Phone开发的关键阶段发表了不同的看法。Brandon Watson在2010年3月至2012年2月期间担任Windows Phone的高级总监，负责开发者平台产品管理。

在回应AdDuplex公司的Alan Mendelevich时，他否认当时Windows Phone因应用程序过少而失败，在Brandon管理期间，设法在Windows Phone商店获得了60000个应用程序，并且在努力缩小应用程序差距，一些热门应用和游戏发布，包括著名的《愤怒的小鸟》。

相反，Brandon将问题归咎于运营商和OEM厂商对Windows Phone手机的漠视，

Windows Phone死亡是因为如果没有运营商和手机制造商拥抱它，几乎不可能击败谷歌或苹果。我们发布了第二代设备，但几乎没有运营商提供支持。

以上只是Brandon的一种看法，这是很重要的一方面，但Windows Phone的崩塌并非是一种因素导致的。

实际上而言，Windows Phone的失败集合了多种因素，而每一个错误都是致命的。外媒MWPU分享了几种看法：

苹果iPhone的竞争——微软想要打造一款类似iPhone的设备，这也限制了OEM在手机上的自由化定义和扩展。

商业模式——一开始Windows Phone并非是免费的，需要收取授权费，而安卓系统是免费的。并且WP系统缺失很多功能，在没有复制、粘贴等操作时已经上市。

开始-结束-重启——不断的重启系统平台，削弱了消费者市场和开发者的势头。

对于国外手机市场来说，第一种因素非常关键，OEM厂商是最贴近消费者市场的，也可以获得用户的需求反馈。比如三星早期在投入尝试安卓平台后取得了成功，但在Android Wear却遭遇了失败。这与Windows Phone对OEM采取限制的情形是一样的。

当然指责OEM厂商不提供最好的硬件无论是否对错，都为时已晚，在平台方面，微软有着不可推卸的责任，在Windows Phone系统早期，微软的开发速度过于缓慢，功能缺失严重，盼望和等待WP系统更新成为当时WP粉丝的常态。