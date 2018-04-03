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戴尔发布新款XPS 15：八代酷睿，999美元起

2018-4-3 21:34:09来源：IT之家作者：浮生/实习责编：浮生/实习评论：

IT之家4月3日消息 今日Intel发布了全新的第八代酷睿移动处理器，并首次将酷睿i9带到了移动平台上。此时各家的新平台笔记本产品也已是箭在弦上。戴尔宣布了自家新一代的XPS 15系列二合一笔记本：搭载全新的八代酷睿处理器，显卡升级至Nvidia GTX1050Ti。

新的XPS 15二合一笔记本配备了15.6寸的InfinityEdge显示屏，提供了1080P和4K两种分辨率的版本。该系列延续了窄边框设计，同时也意味着摄像头被安装在了屏幕的下方。这款屏幕亮度可达400尼特，可视角度达178°。

该系列将搭载Intel的八代“-H”系列处理器，包括6核心和12核心的选项，最高提供了i9的选项，并搭配Nvidia GTX1050Ti显卡。据报道，XPS 15仅在处理器和显卡等硬件上进行了大升级，但不会对外观做太大更改。此外，该系列还配备了USB 3.1接口，支持通过PowerShare功能为外设充电；配备了Thunderbolt 3接口，可以输出到4K、5K级别的显示器上。戴尔承诺设备可在1080P分辨率下提供21.5小时续航。

新款的XPS将在4月15日接受预订，售价999美元（约合人民币6281元）起。

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关键词：戴尔XPS 15

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