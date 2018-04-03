戴尔G3/G5系列游戏本发布：搭载八代酷睿，售价亲民

IT之家4月3日消息 戴尔今天发布了售价亲民的G系列游戏笔记本电脑，搭载Intel最新的第八代酷睿高性能处理器和NVIDIA GeForce GTX 10系列GPU，总共有4款：戴尔G3 15和17，戴尔G5 15和G7 15。除了价格亲民之外，所有这些笔记本电脑都配备了散热管理解决方案，智能内容优先软件，防眩光IPS面板和其他游戏功能。

戴尔G3 15和17：戴尔G3拥有15和17英寸两个版本，采用NVIDIA GeForce GTX 1050或最高至GTX 1060 Max-Q独立GPU，搭载第八代Intel Core i7 CPU，双风扇和双驱动器，以及SSD选配。笔记本电脑的2×2 WiFi天线设计提供了出色的无线性能，笔记本电脑均采用磨砂外观设计，戴尔G3 15将提供三种颜色选项（黑色，侦察蓝，阿尔卑斯白），戴尔G3 17将提供两种颜色选项（黑色，侦察蓝）。

戴尔G5和G7 15：戴尔G5和G7 15采用时尚的25mm超薄15英寸机身，配备强大的NVIDIA GeForce GTX 1060 GPU以及Max-Q技术，采用6GB GDDR5专用内存，第八代英特尔酷睿处理器（G5和i7均支持高达Core i7），双风扇以及带SSD选配的双驱动器，G7 15将提供可选的第8代Intel Core i9 CPU和UHD显示器（3840×2160）配置。戴尔在笔记本电脑的框架上安装了前部进气口和后部排气口，以保持设备凉爽，并且能够延长游戏时间。戴尔G5和G7 15还将提供可选的IPS UHD 4k面板，戴尔G5 15有标准黑色或北京红色，戴尔G7 15有标准黑色或阿尔卑斯白色。

戴尔G3 15和17将于4月16日在全球戴尔官网上开售，售价分别为749.99美元和1,099.99美元，新增配置起价为799.99美元（戴尔G3 17）。戴尔G5 15将于今日4月16日在全球戴尔官网上面上市，起价949.99美元。戴尔G7 15已经开始在戴尔网站上开卖，价格为1,099.99美元。

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