IT之家Win10 UWP版6.01发布！亚克力效果加入，阅读更舒爽

IT之家Win10 UWP版6.01发布！

从4月2日到今天，IT之家安卓版6.01和IT之家iOS版6.01均已发布，现在Win10 UWP版本也上线啦。IT之家UWP版6.0中的流畅设计、毛玻璃透明设计，相信大家体验起来都很舒爽。现在，在最新的6.01版本中，我们加入了更多新的功能，并且对上一版版本存在的Bug进行了修复，确保体验更舒爽。

IT之家Win10 UWP版 v6.01中，我们对文章区内容及各模块的样式、间距进行了调整， 对左上角自定义的返回按键进行置顶，以便盲操作。另外，我们还针对一些问题进行了修复，例如有帖子回复时进入帖子管理页面不自动定位“回复我的”栏目的问题，等等。

目前IT之家客户端现已覆盖：安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome，微信小程序版的IT之家也已经同步上线（ 详情）。

IT之家Win10 UWP版6.01改进亮点：

改进：界面 - 文章区内容及各模块的样式、间距调整

改进：界面 - 左上角自定义的返回按键置顶，以便盲操作

改进：界面 - 右侧内容区空白时加入亚克力效果

修复：功能 - 有帖子回复时进入帖子管理页面不自动定位“回复我的”栏目问题

修复：功能 - 平板模式系统返回键和Xbox端手柄B键会直接返回桌面问题

修复：功能 - 帖子加载更多时未屏蔽已屏蔽的用户的问题

修复：功能 - 朗读时退出文章不停止问题

修复：界面 - 窄状态下部分弹出控件缺少返回按钮的问题

修复：界面 - 夜间模式右上角刷新、搜索按钮Hover后变黑的问题

期盼五星：



全新版本绝对用心，给五星评论来鼓励支持吧！

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一、IT之家简介：



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二、IT之家Win10 UWP通用版截图

桌面版——

▲ 全面流畅设计，毛玻璃特效强力吸睛

▲ 首页和圈子、辣品等界面全面重新美化设计

▲ 新跟帖页面

▲ 个人中心，左侧设置导航全面毛玻璃透明

▲ 新签到页面，新签到机制，更支持补签

手机版：



▲ 首页列表更美，每个缩略图都精心调配

▲ 内置辣品首页

▲ 火爆的IT圈

▲签到支持补签了，连续签到还有大礼包

▲“我”界面

三、IT之家APP客户端下载：



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