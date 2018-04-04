微软HoloLens推送Windows 10 RS4预览版17133更新

IT之家4月4日消息 上周，微软为HoloLens推送了Windows 10 RedStone 4预览版的第一个版本17123，今天微软面向HoloLens推送了Windows 10 RS4的第二个大版本更新17133，该版本也被称作是Win10创意者更新春季版RTM正式版。
与Windows 10 Build 17123要使用FFU刷机不同，Win10 Build 17133可以通过OTA进行推送升级。
稍后IT之家将带来HoloLens的Win10 Build 17133更新内容大全。
IT之家4月4日消息 上周，微软为HoloLens推送了Windows 10 RedStone 4预览版的第一个版本17123，今天微软面向HoloLens推送了Windows 10 RS4的第二个大版本更新17133，该版本也被称作是Win10创意者更新春季版RTM正式版。
与Windows 10 Build 17123要使用FFU刷机不同，Win10 Build 17133可以通过OTA进行推送升级。
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