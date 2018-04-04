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华硕ROG发布轻薄游戏本Zephyrus M：Intel八代U，144Hz屏幕

2018-4-4 11:10:34来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家4月4日消息 华硕ROG宣布了Windows 10游戏本 Zephyrus M，这是目前世界上最轻薄的游戏本之一，重量2.45Kg，厚度2.032厘米，为搭载Intel第八代酷睿处理器Intel Core i7-8750H，配置16GB DDR4 2666MHz双通道内存，搭载NVIDIA GeForce GTX 1070显卡。

为了满足游戏玩家的高速需求，华硕 Zephyrus M配置了256GB M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 SSD，还有额外的1TB希捷FireCuda SSHD存储驱动器。

Zephyrus M另一大亮点，还有超响应的15.6英寸的IPS显示屏，这款屏幕拥有超高的144HZ的刷新率，3ms响应时间，72%的色域显示和NVIDIA G-SYNC技术，可实现流畅、准确的视觉效果。

华硕还设计了改进的散热管理系统，在繁重的游戏过程中也可以保持电脑安静。它具有新的主动气动系统（AAS），以提高高负荷下的散热性能。

华硕还可以通过独家的ROG软件允许玩家在集成显卡和独立显卡模式之间进行切换：Optimus省电模式延长了电池使用时间，而G-SYNC模式则可同步帧传输以实现更流畅的游戏玩法而不会造成画面撕裂。

华硕ROG Zephyrus M (GM501) 已经在美国开启预订，售价2199美元（约合人民币13826元）。

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关键词：华硕Win10游戏本

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