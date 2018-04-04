5月1日起，你将向网易购买微软Windows商店应用

在标题中，我们已将发布日期更新为2018年3月1日，并将生效日期更新为2018年5月1日。

在简介中，我们已删除对先前的Xbox Live使用条款和Skype使用条款的引用。

在“您的隐私”部分中，我们添加了与Microsoft隐私声明下的数据处理相关的政策详情。

在“您的内容”部分中，我们添加了对广播和共享的引用。

在“行为准则”部分中，我们明确了禁止使用攻击性语言和实施欺诈活动。我们还明确了，通过Xbox服务违反行为准则可能会导致暂停或禁止您参与Xbox服务，包括没收内容许可、Xbox金牌会员资格以及与帐户有关的Microsoft帐户余额。

在“使用服务和支持”部分以及在整个条款中，我们更新了对现在作为Microsoft帐户的Skype帐户的引用。我们明确了，我们可能通过电子邮件、短信或其他方式（例如，产品内消息）来提供服务通知。我们还新增了一个部分来明确取消服务后发生的情况。

在“使用第三方应用程序和服务”部分中，我们明确了，第三方应用程序和服务可能包含技能、集成和自动程序。我们还明确了，对于第三方应用程序和服务所提供的信息或服务，Microsoft不对您或其他人承担任何责任。

在“软件许可”部分中，我们明确了，可能已在某些设备上为您预安装软件以便您个人对服务进行非商业使用。

在“付款方式”部分中，我们明确了，对于定期付款，您已授权Microsoft存储您的付款工具并用它处理付款。我们明确了，在任何服务续订新的期限之前，我们可能会通过电子邮件或其他合理的方式提醒您。我们还新增了一个部分来说明银行帐户付款方式。

对于居住在美国、欧洲和中国以外的国家/地区的客户，我们也明确了，Skype将根据与您的帐单信息关联的居住地址来计算税金。

在“签约实体”部分中，我们已将免费和付费Skype服务的Skype签约实体更新为Skype Communications S.a.r.l, 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg。

对于居住在澳大利亚的客户，我们已将付费服务的签约实体更新为Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde, NSW 2113, Australia。对于居住在新西兰的客户，我们已将付费服务的签约实体更新为Microsoft New Zealand Limited, Level 5, 22 Viaduct Harbour Avenue, PO Box 8070 Symonds Street, Auckland, 1150 New Zealand。

对于居住在中国的客户，针对通过中国的Windows应用商店购买的应用程序或其他数字内容（在运行Windows 10或更高版本的设备上），我们已将签约实体更新为杭州网易增盈科技有限公司，地址为中华人民共和国浙江省杭州市滨江区网商路599号网易大厦。

在“责任限制”部分中，我们明确了限制适用于损失或协议违反。

在“服务特定的条款”部分中，我们明确了，在服务特定的条款与一般条款发生冲突的情况下，以前者为准。

在Xbox部分中，我们明确了，当您注册Xbox Live或接收Xbox服务时，我们将会跟踪有关您的游戏、活动以及游戏和Xbox服务使用情况的信息并与适当的第三方游戏开发者共享，以便Microsoft和第三方游戏开发者能够运营其游戏并交付Xbox服务。我们新增了有关Xbox的竞技场和Mixer服务的部分（针对适用的市场），并新增了一个部分来处理作弊和篡改软件。

在“应用商店”部分中，我们明确了，这些条款涵盖了对Microsoft服务的使用以及Microsoft服务所提供的服务，但在某些情况下，软件可能受单独的条款约束。我们还明确了，“评级和评论”部分适用于应用商店中的所有数字商品。

在“Microsoft家庭功能”部分中，我们已提醒您在购买家用数字商品时仔细查看提供的功能和信息。

在Skype部分中，我们还新增了一个部分来说明Skype的收付款功能（针对适用的市场）。

对于居住在美国的客户，我们明确了，如果关闭您的Microsoft帐户，则与您的Microsoft帐户关联的任何未使用的Skype点数将丢失且无法找回。

对于位于日本的客户，我们明确了，如果您从Skype网站购买Skype点数，则您的Skype点数将在购买日期后的180天到期。一旦您的点数到期，您将无法再重新激活或使用它。

在Bing部分中，我们明确了，Bing和MSN可能通过Microsoft自动程序、应用程序和程序提供内容。我们已更新“Bing位置”部分以包含Bing制造商中心。我们已将Microsoft Rewards计划移至其自己的部分。

在Cortana部分中，我们明确了，Cortana服务用于个人、非商业用途。此外，我们明确了我们的与支持Cortana的设备、Cortana软件更新和通过Cortana使用第三方应用程序和服务相关的条款。

在Office Services部分中，我们明确了，除非您具有与Microsoft签订的单独协议所规定的商业使用权利，否则Office 365家庭版、Office 365个人版、Office 365大专院校版、Office Online、Sway、OneNote.com和任何其他Office 365订阅或Office品牌服务都用于您的个人和非商业用途。

在“Microsoft Health服务”部分中，我们已删除对Microsoft Health的引用，并且我们明确了适用于Health Bots和HealthVault Insights的条款（针对适用的市场）。

我们增加了新的有关Microsoft Rewards计划（针对适用的市场）的部分。

对于居住在美国的客户，在“具有约束力的仲裁和集体诉讼豁免”部分中，我们明确了，要仲裁的争议包含有关广告、市场营销、通信、您的购买交易或帐单的争议。我们还概述了AAA消费者仲裁规则R-14(a)（该规则允许仲裁员就其管辖范围和其他初步事项进行裁决），并明确了法庭执行您和我们达成的仅提出个人仲裁的协议。

在“其他”部分中，我们明确了，“权利保留和反馈”部分在条款终止或取消后仍有效。

在“权利保留和反馈”（之前称为“主动提供的意见”）部分中，我们已更新与权利保留和反馈相关的条款。

在“通知”部分中，我们已将版权日期更新为2018。

对于位于美国的客户，我们还增加了包含相关美国州税和本地销售税/使用税信息的税费通知页面。

我们已对标准应用程序许可条款进行了澄清更新。