5月1日起，你将向网易购买微软Windows商店应用

对于居住在澳大利亚的客户,我们已将付费服务的签约实体更新为Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde, NSW 2113, Australia。对于居住在新西兰的客户,我们已将付费服务的签约实体更新为Microsoft New Zealand Limited, Level 5, 22 Viaduct Harbour Avenue, PO Box 8070 Symonds Street, Auckland, 1150 New Zealand。