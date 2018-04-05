Windows 10 RS5跳跃预览版17639开始推送

IT之家4月5日消息 微软今天凌晨推送了Windows 10 RedStone 5预览版17639更新，本次更新面向Skip Ahead跳跃预览通道。这也是继Windows 10创意者更新春季版（代号RedStone 4）之后的下一个Windows 10重大版本，在Win10 Build 17639中，微软带来了一系列新功能更新和改进，特别是针对Windows Sets窗口管理方面而言。
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