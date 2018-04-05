Windows 10 RS5跳跃预览版17639更新内容大全

IT之家4月5日消息 微软今天凌晨推送了Windows 10 RedStone 5预览版17639更新，本次更新面向Skip Ahead跳跃预览通道。这也是继Windows 10创意者更新春季版（代号RedStone 4）之后的下一个Windows 10重大版本，在Win10 Build 17639中，微软带来了一系列新功能更新和改进，特别是针对Windows Sets窗口管理方面而言。

下面是IT之家为大家整理的Windows 10 Build 17639更新内容：

Windows Sets改进提升

所有属于一起的应该保持在一起—所以我们设计了Sets帮助用户保持网页、文档、文件和应用时刻联系在一起。下面是该版本带来的新内容：

支持在Sets内和之间拖拽应用标签页：其工作原理就像你听到的那样，你现在可以在Sets中拖动应用，或者将选项卡应用窗口组合到Sets中。

注意：如果你在一个Set之外打开微软Edge浏览器选项卡，则无法将其拖放到Sets窗口中。拖放集合中的微软Edge Web选项卡尚不受支持，如果尝试此操作，你可能会遇到崩溃问题。

选项卡可以Alt + Tab中显示：将照片、微软Edge、OneNote选项卡连接在一起？你现在可以使用Alt + Tab进行切换。只希望在Alt + Tab中显示主窗口？还会有新的设置提供。

注意：如果你在一个Set中有多个微软Edge窗口，则只有最近访问的窗口才会在Alt + Tab中可见。

改善Sets的众多设置选项：微软已经通过设置—系统—多任务 更新了Sets的设置内容。首先Sets在该页面有了自己的专属内容，并且可以进行搜索（尝试输入“Sets”或“Tabs”，它就会出现在下拉列表中）。微软还添加了一个设置来控制上面提到的Alt + Tab操作。

文件资源管理器 & Sets改进：微软已经听到了大家的反馈，希望将两个文件资源管理器窗口组合到一起，表示正在努力。首先，你不再需要在新标签页上按住CTRL以在选项卡中启动文件资源管理器窗口。 当文件浏览器窗口处于焦点时，微软还添加了一个新的键盘快捷键来打开新的选项卡：Ctrl + T。记住，可以使用Ctrl + N打开一个新窗口，按Ctrl + W关闭窗口/标签。

最后，微软还添加了一些新的用户界面，以便在文件菜单中轻松打开新的选项卡和窗口。

而且，在右键单击文件夹时会出现在上下文菜单中。

Sets选项卡上下文菜单新选项：如果在Sets选项卡右键点击，你会发现添加了多个选项卡，包括“关闭其他选项卡”、“移至新窗口”和“关闭右侧的标签”。

对前一个选项卡的改进：微软完成了一些改进性体验，包括：

你现在可以选择要恢复的前一个选项卡，而不是只能恢复所有选项卡。注意：如果你在时间轴中使用“设置”活动卡，它将自动恢复所有选项卡。

你现在可以从任何类型的活动中恢复以前的选项卡 - 在使用前一波功能时，我们只支持主窗口是文档时可以恢复选项卡。

当你打开一个之前有标签的文档时，会出现提示来恢复这些标签，并且“之前的标签”按钮将处于填充状态。对于不是文档的内容，提示不会自动出现，但是你会知道有可用选项卡能恢复，因为“先前的选项卡”按钮将处于填充状态。

当没有以前的选项卡可用于恢复时，我们为该体验添加了动画。

即将推出：微软计划为包括Office的更多Win32桌面版本应用程序启用Sets功能。现在Office Insider已经支持Sets窗口组合管理功能。

设置中的蓝牙电池百分比

在蓝牙和其他设备设置中，你现在可以检查蓝牙设备的电池电量。对于支持此功能的蓝牙设备，只要你的PC和设备连接，电池的百分比就会更新。

Windows计算器改善

Windows计算器已更新（版本10.1803.711.0），现在可以正确计算完美平方（其他整数的平方）的平方根。 由于计算器应用程序使用任意精度算术库，所以平方根计算是使用指数标识函数计算的近似值。

以前，当计算4的平方根时，结果将显示为1.99999999999999999989317180305609，因为计算足够的数字以正确进行舍入，所以显示时将舍入为2。 但是，一旦你减去2，你会看到其余的数字。

此更新之后，平方根计算现在可以识别出完美的平方，并且对于4的平方根会准确返回2。