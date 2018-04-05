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微软必应地图尚未放弃！即将推数据更新

2018-4-5 10:02:39来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家4月5日消息 此前有消息称，微软Android上的Bing App开始引导用户转投Google地图，似乎预示着必应地图开始被微软抛弃。我们也一直担心，微软是否会整体抛弃Bing地图，让地图搜索重定向到谷歌地图。

IT之家报道，外媒WWAP表示担心，因为必应地图的数据服务已经过时，并且未更新时间超过了6个月。尽管这些道路在Here地图上可用，但Bing似乎拥有2018年版权日期。

Bing地图团队集团项目经理合伙人Loren E. Hillberg现在回应了这个问题，并且保证Bing地图正在进行更新：

我想告诉你一些我们正在做的事情，以及我们将来如何做这件事。

正如你所指出的，在某些情况下，我们的地图数据是陈旧的。如你所知，我们从HERE获取底层地图数据，然后处理这些数据以将其引入Bing地图和Windows地图应用体验中。这个过程偶尔会遇到延迟。但是，我们一直在加快数据处理速度，预计今年夏天会有更新。

我们会继续投资于Bing地图，并将继续提高数据的新鲜度。希望在不久的将来，这种延迟将成为过去。

由于微软为开发者提供了需要使用的Bing地图数据，因此即使你未访问网站或使用该应用程序，也可能会使用到这些地图，现在微软已经确认，将继续更新Bing地图数据，听起来是个好消息。

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关键词：必应地图必应微软

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