Windows 10 IoT Core抬抬脚，微软未来4年将向物联网投资50亿美元

IT之家4月5日消息 微软今天在物联网博客上宣布，将在未来4年内向物联网项目投资50亿美元，该公司表示，其目标是让每个客户都有能力通过相互连接地解决方案来改变他们的业务，及整个世界。

微软表示，自IoT名称概念出现后，就开始投资物联网领域，这是该公司持续智能投资优势的一部分。该公司没有详细说明将如何花费50亿美元费用，但它将主要用于研究、开发、与其他公司开展合作。

微软还列举了一些在物联网领域应用方面的例子，比如Johnson Controls打造了一款基于Windows 10 IoT Core的GLAS智能恒温控制器设备，支持触摸，并且预装了Cortana智能语音助理，非常有趣。

其他涉及微软物联网产品的公司包括Steelcase、Kohler、Chevron，United Technologies、施耐德电气公司和阿拉斯加交通部门，该部门正在建设可以监控天气的智能道路。

微软的新计划与该公司当前在Azure Stack方面的投资也非常吻合。Azure Stack是一个软件与授权合作方硬件相结合的系统，可以让客户在Azure平台上私自运行服务。此外，微软还有着长时间运作嵌入式设备的经历，例如发行Windows Embedded就是最好的例证。

在物联网领域，微软还与其他云服务供应商展开激烈竞争，例如亚马逊的AWS等。AWS能够为亚马逊自身的物联网系统提供相应的功能。不过，微软当前强大的客户群遍布于整个制造企业以及其他诸多大公司之中，这给微软在嵌入式设备领域的竞争提供了较大优势。