微软HoloLens 2将搭载Windows 10特别版：代号Oasis绿洲，混合现实CShell

IT之家4月5日消息 据外媒Windows Central报道，微软下一代HoloLens 2设备代号Sydney，将采用ARM处理器，抛弃之前的Intel Atom芯片，预计将在2018年底或2019年初发布。

另外在软件系统方面，HoloLens 2将搭载基于Windows Core OS的Windows 10特别定制版，该操作系统代号是Oasis（绿洲），能够带来特定的混合现实体验，可以在HoloLens 2或其他MR设备上运行。HoloLens 2也将支持微软CShell界面，后者此前IT之家报道过，是一种新型的能够适配各种设备的UI界面。

IT之家报道，微软此前已经证实，新一代HoloLens将搭载全新的HPU 2.0(全息处理单元)，还包括支持AI协处理器，能够在本地和灵活实现深度神经网络处理。这意味着HoloLens 2将能够在本地分析视觉数据，而无需向云端发送任何数据。使得HoloLens可以更快地识别物体和环境。

除了新的HPU 2.0处理器之外，外媒获得消息称，HoloLens 2还将采用ARM处理器，包括LTE网络，支持真正的移动全息计算平台。HoloLens 2将更加便携灵活，更长的电池续航和始终连接的状态。HoloLens 2还可能支持更广阔的视野角，这也是HoloLens初代不足的地方。

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