Steam三月玩家软硬件报告：Win7暴跌11.42%仍第一，Win10暴涨10.6%

IT之家4月5日消息 Steam不久前公布了2018年三月的玩家硬件和软件的调查报告，IT之家也针对VR游戏市场的情况进行了报道，不过角度不够全面。Steam三月份玩家软硬件调查报告中还透露了更多的信息，小编不妨和大家一同看一看。

首先最吸引小编的是三月份游戏玩家所在系统平台的变化情况，值得一提的是，Windows7 64位系统的份额在今年三月下降了11.42%，份额为58.26%，虽然仍然守住了第一名的位置，但趋势并不乐观。而Windows10 64位平台的份额在三月暴涨了10.60%，达到了36.45%，和Win7之间的差距进一步缩小。另外，Windows 8.1 64位平台的占比还有2.96%。

硬件配置方面，只看Windows平台，8GB内存目前占据主流，占比为42.0%，4GB其次，占比为8.11%。处理器方面，Intel的份额无意外是第一，为88.86%，AMD则占11.15%。显卡方面，目前使用最多的是NVIDIA GeForce GTX 750 Ti，占比为14.61%，不过上个月下滑了-3.37%。 NVIDIA GeForce GTX 960第二，占比为14.06%， NVIDIA GeForce GTX 1060则排名第三，占比为13.41%。

游戏语言方面，简体中文占比下滑明显，跌了11.70%，目前为53.26%。英语居其次，占比为22.03%。

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