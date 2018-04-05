在比一辆汽车还贵的游戏笔记本上，微星能搞出什么名堂？

30年河东，30年河西，放在游戏本这个概念上颇为恰当。

8年之前，我在当时中国最大的笔记本论坛本友会做管理员，当我们第一次提出“游戏本”这个板块的时候，很多人视为洪水猛兽，“有家长会让自己的孩子买游戏本吗？上班族谁会天天背着个游戏本上班啊？”，8年之后，游戏本一夜之家成为家家必争的概念，配置越高，就越能刺激玩家的肾上腺。

在Intel酷睿8代高性能移动版处理器的发布现场，Intel照惯例拉来一堆OEM厂商助阵，当RGB、跑马灯、大屏幕都成了各家出门装备的时候，可能只有难得一见的特殊装备才会让人想去刷上一眼。

比如，可能爱范儿的读者都见过佳能红圈镜头有多么壮硕，那你们见过机身厚度差不多赶上一个镜头的游戏本么？

当我把这张图传到编辑部的微信群里之后，收到的被点赞最多的评论是“别的是笔记本，这个是大辞典”。

这本大辞典，就是MSI微星旗下的游戏本旗舰GT系列刚刚换新的一条船。

现场的这台属于GT75序列当中，宽厚的机身给了内部配件良好的散热空间，酷睿i9+ GTX1080移动版显卡的组合让这块144HZ刷新率的屏幕参数有了用武之地，微星官方表示本次更新处理器之后，相对之前顶级的i7版本的性能提升了足足70%之多。

如果你愿意购买最高达39999元的更大尺寸的GT83的话，你甚至可以得到两块GTX1080 SLi的显卡配置。

但这绝对不是机身壮硕的必须理由，理由在这里。

当RGB键盘背光早已经不稀罕的时候，微星搞出来了流光溢彩的键盘效果，跑马灯里跑的特别快的那种，至少在发布会较短的时间里，我已经被洗脑了，处于看一眼就认识这是微星的效果。

但这和厚有什么关系呢？关系是微星塞进去一块机械键盘。这块和赛睿联合开发的键盘键程更长，实际体验的触感类似于桌面键盘的茶轴感觉，有一定的确认感，虽然键帽较为扁平，但敲击时的手感相对传统的薄膜键盘提升明显，最关键的是，我一直认为游戏笔记本外接键盘是伪命题，因为这会大幅降低视觉观感，外出携带也不方便，这种内置的设计，避免了鱼和熊掌的选择问题。

同时，在大尺寸的支持下，这款游戏本的接口数量达到了“有钱就是可以为所欲为”的程度，两侧共5个USB接口的设计恐怕连一些台式机玩家都要羡慕，各类显示和音频接口可以满足各种挑剔的要求。

微星表示会对各种游戏进行专业的调试适配，通过本机内置的软件，自动进行配置优化，也可以对不同的游戏设置不同的灯光效果。

当爱范儿走访了多家游戏本OEM厂商之后，发现今年游戏本的爆发不能说是一哄而上，而更像是兵分两路，一方面在旗舰设备上追求高配置和高认知度，另一方面下拓游戏本的价格区间，甚至在6千元的价位与传统冲量的笔记本短兵相接。

这两者之间的关系，并非是通过旗舰塑造形象，再通过主流产品走量的关系，深层逻辑是随着电子竞技职业化的发展，针对职业玩家的需求、服务和针对娱乐玩家的要求产生了更细致的区划，两类产品更像是针对不同用途而设计。

Intel新处理器的推出，必然引发新的设备更新潮，而如今这些亮眼的巨人旗舰们，更像是为了满足那些职业玩家永争第一的需求而来，而对于更广大的游戏本玩家来说，以微星后续推出的GL、GS系列等或许才更为适合。

不过，我们倒是很喜欢这些不惜成本设计之下的顶级产品，它们让笔记本电脑这一词条，再一次被改写了。