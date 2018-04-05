微软Windows 10 RS5 17639消灭的这个计算器Bug，存在近10年

IT之家4月5日消息 微软今天凌晨推送了Windows 10 RedStone 5预览版17639更新，本次更新面向Skip Ahead跳跃预览通道。这也是继Windows 10创意者更新春季版（代号RedStone 4）之后的下一个Windows 10重大版本，在Win10 Build 17639中，微软带来了一系列新功能更新和改进，特别是针对Windows Sets窗口管理方面而言。

今天IT之家也发布了《Windows 10 RS5跳跃预览版17639更新内容大全》，其中提到了一条更新内容很值得一说，也就是Windows计算器已更新的10.1803.711.0版本中，可以正确计算完美平方（其他整数的平方）的平方根了。

也就是，在此之前，当计算4的平方根时，结果将显示为1.99999999999999999989317180305609，因为计算足够的数字以正确进行舍入，所以显示时将舍入为2。但是，一旦你减去2，你会看到其余的数字。

这个Bug发现在微软windows 7操作系统的计算器应用程序中，到目前已经存在了近10年。由于任意精确的数据库错误，计算器会提供错误的答案，并且因为应用程序中使用的数据库没有任何更改，所以这个Bug也存在于Windows 8.1和Windows 10中。

微软的Raymond Chen在微软的开发者页面对这个问题进行过深入的解释：