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微软OneDrive新功能到来：勒索软件保护和文件恢复

2018-4-5 22:48:34来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家4月5日消息 微软今天宣布了Office 365家庭版和Office 365个人版订阅新安全功能到来的消息。对于1TB的OneDrive存储而言，Office 365已经非常有价值，而订购云生产力套件的消费者将获得新的保护功能，包括文件恢复，高级的病毒保护功能。

这其中最有趣的可能是文件恢复功能，该功能最近已推出到OneDrive企业用户手上。“文件恢复功能可让您将整个OneDrive恢复到过去30天内的某个时间点。”Office 365的副总裁Kirk Koenigsbauer表示，“您可以使用此功能将文件从意外的批量删除、文件损坏、勒索软件破坏或其他灾难性故障中恢复。”

能够恢复存储在OneDrive中的所有文件已经非常棒，进一步，微软还将勒索软件保护添加到云存储服务中。如果OneDrive检测到攻击危险，将立即通过电子邮件通知Office 365订阅者并推送通知，同时接收指令以恢复其文件。

如果您有时需要与其他人共享敏感文件，Office 365也会在共享OneDrive文件时添加使用密码保护共享链接的选项。如下图所示：

此外，Outlook.com还获得了新的安全功能，包括电子邮件加密和防止电子邮件转发的选项。当您在发送电子邮件之前选择“加密并阻止转发”时，收件人将无法转发或复制它，并且电子邮件中附加的Office文档也将被加密。

所有这些功能将于今天开始向Office 365用户推出，而OneDrive的密码保护分享链接功能将在未来几周内推出。

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关键词：微软OneDriveOffice 365

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