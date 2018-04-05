联想ThinkPad T480s笔记本评测：新一代商务利器

ThinkPad旗下的产品线虽然愈发丰富，但是真正能让老粉丝保持持续关注的只有X1/X/T三个系列，X1是高端轻薄本的最大对手，X系列是小屏幕商务本不可逾越的经典，而T系列则是主流价位和最多用户选择的产品，今天的主角T480s则是ThinkPad在2018年给主流价位用户的一份答案。

外观 · 神似X1 Carbon，多了一个SD读卡器



ThinkPad T480s在外观设计上也延续了ThinkPad 2018年去“Lenovo”化的设计思路，机身A面只有ThinkPad的标识，看起来更为简约，机身整体看起来与高端的X1 Carbon非常相似。机身材质延续了以往的碳纤维+金属，高端感十足，不过这样的配置在这个级别的产品上也应属标配。

机身A面相对于X1 Carbon来说最大的不同就是取消了窄边框设计。

ThinkShutter的配置在这里也得到了保留，通过物理开关实现摄像头隐私保护的设计相信会成为ThinkPad产品未来的标配。当然，ThinkPad T480s也保留了支持Windows Hello人脸识别的版本，不过这个版本没有配备ThinkShutter。

接口方面，它的机身右侧配有一个USB Type-C（USB 3.0规格）接口，一个雷电3接口，一个mini以太网接口，一个RJ45网络接口，一个USB 3.0接口，一个HDMI接口，一个耳机/麦克风二合一接口，一个SD读卡器。

机身右侧配有一个USB 3.0接口，一个智能卡读卡器。

另外在机身的转轴部分还隐藏了一个 SIM卡槽。

ThinkPad T480s的接口配置比大多数轻薄本都更加丰富，一个雷电3接口和两个USB 3.0接口的组合非常实用，不过比较匪夷所思的是它配备了两个有线网络接口，其中有一个还是需要转接的，这在笔记本上并不常见。当然我们可以将其理解为此举是为了兼容ThinkPad全新推出的ThinkDock官方扩展坞。

屏幕 · 多种规格可选，97% sRGB色域

我们拿到的机器配备了14英寸2560×1440分辨率的IPS屏幕，官方标称具有300nit亮度。此外，还有FHD分辨率250nit亮度版本以及FHD分辨率250nit亮度触控版本可选。

我们使用红蜘蛛5校色仪对它的屏幕进行测试，其拥有97%的sRGB色域，屏幕亮度为298nit，与标称差别不大，表现很好。

键盘部分无需多言，手感与ThinkPad X1 Carbon完全一样，键程很长，反馈速度快，键帽微微凹陷的设计正好贴合指肚，是目前轻薄本中手感最舒适的键盘。键盘下方配有一枚按压式指纹识别模块，方便用户快速解锁进入系统。

性能 · 八代酷睿加持 MX150 独显

ThinkPad T480s有多种配置可选，我们拿到的版本搭载了八代酷睿处理器，8GB内存，500GB PCIe SSD，显卡为具有2GB显存的NVIDIA GeForce MX150和Intel HD620的组合。

CPU 基准测试

我们拿到的ThinkPad T480s采用了i7-8550U处理器，其基于KabyLake Refresh架构设计，14nm制造工艺，四核心八线程，主频为1.8GHz，睿频为4.0GHz。我们使用CineBench R15对其进行测试，其最终单线程成绩为159，多线程成绩为704，性能发挥正常。

GPU基准测试

作为NVIDIA最早的十系入门独显，MX150一直被各路轻薄本所青睐，其基于Pascal架构设计，16nm制造工艺，拥有384个CUDA计算单元，GPU核心频率937MHz，最高频率1038MHz，显存容量2GB GDDR5，显存位宽64Bit，显存带宽40.1GB/S。

通过频率可以看出这并不是大家常说的“满血版”，性能方面使用3DMark Cloud Gate进行测试，最终物理分数为6528，图形分数为17841，表现正常。

SSD基准测试

ThinkPad T480s采用了不同品牌的SSD，不过都是NVMe协议的硬盘，速度上不会有太大差距。我们拿到的版本配备了一块来自三星的SM981，使用AS SSD进行测试，其最终读取速度为2376.79MB/S，写入速度为1876.47MB/S，4K以及随机存取的表现都非常出色。

硬件升级空间

T480s的拆解非常容易，拧开底部的裸露螺丝后即可轻轻打开后盖。内部的升级空间也非常出乎意料，它预留了一个DDR4内存插槽，用户最高可以组成24GB内存。此外还可以自行更换无线网卡、添加蜂窝数据网卡，更换M.2固态硬盘。

极限散热测试

运行AIDA 64将 CPU、GPU、内存等组件满载一段时间后使用热成像仪进行检测，可以看到机身键盘面的热辐射范围集中在键盘中心位置，最高温度52.6度；机身底部的热量同样比较集中，最高温度为52.2度。虽然温度较高，但是掌托部分几乎没有热量覆盖，所以对日常使用不会有太大的负面影响。

满载时CPU的负载曲线很有意思，可以看出机器虽然有降频现象，但是一直在努力摆脱这种影响，在日常使用中即使遇到降频，也可以在温度合适后马上恢复正常频率。

续航时间测试

ThinkPad T480s内置了一块57Wh锂电池，我们将屏幕亮度调至80%，音量调至20%，关闭蓝牙和定位，开启无线网络，使用Windows 10内置播放器连续播放一段1080P视频，1小时后耗电9%，由此推算ThinkPad T480s的续航时间大约为11小时，这样的表现非常抢眼。

总结 · 同配置与X1C差价不到1000，定位尴尬

ThinkPad T480s在主流价位段上有着独特的竞争力，出色的键盘手感、低调的外观设计以及不错的性能表现，这三点会是我们选择它的主要原因。不过与X1 Carbon不到1000元的差价使它的定位变得异常尴尬，港版i5/8GB/256GB的售价为8799元，同配置的2018款X1C售价为9499元，700元的差价会有更轻薄的机身、更酷炫的窄边框设计，虽然T480s在接口上更胜一筹，但仍然无法撼动X1C的地位。

所以这两款机器之间该怎么选择，相信你心里已经有了答案。