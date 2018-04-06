戴尔发布名字最短游戏笔记本，这可能是你离外星人最近的一次

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在此前欧洲冠军联赛皇家马德里对阵尤文图斯的比赛中，C罗打入一粒惊天倒挂金钩进球，这粒进球不仅征服了对手，也征服了队友，皇马前队友阿韦罗亚在Twitter上就说到：“C罗终于可以告别地球，与外星人一起踢球了”。

33岁的C罗越老越妖，而同样拥有长期发展历史同时又遇到新的行业机会的也有很多，比如外星人，当然我指的不是刚刚那个外星人，而是戴尔旗下的高端游戏品牌。

近期Intel刚刚亮出了官方认证的最牛徽章，很快戴尔就已经把它拿来挂在了自己身上。

对PC厂商来说，处理器升级很常见，但是物理核心数的更新不常见，拥有6核心的全新第8代Intel酷睿高性能处理器之后，戴尔给了Alienware笔记本玩家期盼已久的黑色选项。

Intel的移动版i9处理器并没有锁死倍频，这背后相当于是一场自由搏击，哪个OEM厂商的设计更精良，散热更强大，就理论上能压榨出更多的性能。

在全新Alienware 15和17上，戴尔公布了增强型散热技术：Alienware Cryo-Tech V2.0，风扇扇叶更薄，处理器上也放置了均热板，这些办法让处理器的散热表现提升明显，戴尔表示全新Alienware之上装备的i9处理器首次在业界支持超频至5GHz，这一数据甚至超过了Intel官方标定的最高数值。

当我们发现笔记本电脑的性能越来越强，而厂商也愿意为了这些产品的开发倾注巨额成本的时候，我们不得不承认一个属于游戏笔记本的风口出现了，即便这个领域的竞争者要么资历很久，要么准备程度早已比智能手机大幕拉开时成熟的多。

同Intel发布会一样，戴尔的发布会同样是一场全球规格的发布会，爱范儿在CES 2018就专访过的戴尔全球消费产品部资深副总裁Ray Wah亲自坐镇，为的是让戴尔新的一次产品转型落地。

根据IDC的数据，戴尔在2017年高端游戏PC出货量中排名第一，高端PC实现两位数增长，这种趋势让戴尔做出了判断：虽然PC厂商的格局已经长期没有变化，但是游戏本领域可能实现份额上的显著变化。

于是我们在本次发布会上见到了戴尔历史上名字最短的游戏笔记本系列：G系列。

同无数用G开头的产品一样，G for Game。

与外星人追求外观的超级个性与性能的绝对领先不同，G系列更像是戴尔固守中端，以及与二线性价比品牌掰手腕的产品。

G系列产品的外观上能见到诸多经典产品的影子，圆润的顶盖边缘让我想起之前的MacBook小白，中置屏幕铰链很有东芝笔记本在本世纪初期的神韵，而翻开之后键盘面的蓝色键帽隐隐透出自己与老大Alienware之间的关系。

哦对了，据说这是世界上首款提供白色的游戏本，对战的时候确实很有个性，不过也可能让敌人说：咱先把那个用白电脑的干掉吧。

仔细查看外观，会发现高度同质化市场下的两个创新点，首先，整机只用卸下一颗螺丝即可进行产品升级，无论是扩展两个内存槽还是增减M.2、SATA硬盘，都非常简单。

其次，戴尔反其道而行之，与一众国产游戏本开始宣传三面散热不同的是，G系列的散热风道采用底部抽风，全部尾部排风的设计，目的是不让热风在两侧对人体感觉产生影响。

图片上硕大的硬件配置无需多言，大厂的优势在于能在细致的功能开发上玩出特色，戴尔在发布会上着力讲述了G系列上采用的Waves MAxxAudio技术，这项技术可以对游戏过程中的全部声音加以判断，有用的放大，无用的减少，也就是说你在游戏中可以更清晰地听到敌人的脚步声，却把背景音乐减弱。

两个Thunderbolt 3接口加上一个HDMI接口，让G7可以同时支持3块4K屏幕，虽然特效全开玩游戏不现实，但是对于内容创作者来说，可以有效拓展工作面积。

那么，这样一个被我们吹了这么久的电脑要多少钱呢？

10999元，顶配。

戴尔愿意把G这么一个清晰朗朗上口的系列名拿出来，无疑是对这些产品在游戏及中高端笔记本市场份额方面继续扩充充满信心。

这信心是游戏给的。

根据戴尔全球资深副总裁王利军透露的消息，外星人在北京国贸开设的专卖店的人均消费额是：

25000元。