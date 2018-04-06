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戴尔发布多款Inspiron Windows 10一体机：最新Intel八代U

2018-4-6 13:43:20来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家4月6日消息 戴尔近期推出了全新的Inspiron Windows 10一体机新品，搭载最新的Intel第八代酷睿处理器，可选4K分辨率显示屏等。所有新款一体机都配备了可增强视听功能的戴尔影院，戴尔移动连接软件用于戴尔个人电脑和智能手机之间的无线集成，以及用于增强隐私的新型弹出式网络摄像头。

戴尔Inspiron 22 和24 3000一体机配备了Intel第七代酷睿处理器，最高16GB DDR4内存，可选NVIDA GeForce MX110显卡，设计时尚。都采用黑色和白色光泽设计，配备21.5英寸或23.8英寸FHD IPS宽视角窄边框显示器，内置立体声扬声器戴尔CinemaSound，还有键盘、鼠标。

新款 Inspiron 24 5000一体机包括配置Intel第八代酷睿处理器，可选NVIDIA GTX 1050显卡和Intel Optane闪存。其配有防眩光和FHD分辨率的23.8英寸InfinityEdge IPS显示屏，最高32GB DDR4内存，Windows Hello兼容可选红外摄像头。

全新的Inspiron 27 7000提供了Intel第八代酷睿处理器，可选NVIDIA GTX 1050显卡，以及高达4K UHD分辨率的近乎无边框的27英寸InfinityEdge显示屏。它还提供双硬盘驱动器选项，最高1TB硬盘和256GB PCle NVMe SSD。

戴尔国行版Inspiron 22和Inspiron 24 3000一体机即日起发售，价格人民币2999元起。Inspiron 27 7000一体机和Inspiron 24 5000一体机于4月17日发售，售价8399元。

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关键词：戴尔Win10一体机

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