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IT之家网友快来围观，Windows 10开发者大奖2018评选开启

2018-4-6 14:51:52来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家4月6日消息 在去年，除了Build 2017开发者大会之外，微软还举办了首届Windows Developer Awards（Windows开发者大奖），旨在感谢开发者们做出的贡献。他们会将获奖UWP作品发布到Win10应用商店中，并获得反馈等。今年的Windows开发者大奖入围者已经出现。

今年的决赛入围者包括以下几类：

  • 年度应用创建者：Todoist，Affinity Designer，Plex，Penbook

  • 年度游戏创作者：Luna，World of Tanks Blitz（坦克世界闪电战），Cuphead（茶杯头），Enter the Gungeon

  • 年度现实Mixer：theBlu：Season 1，ASTEROIDS！ VR，Titan MR，Space Pirate Trainer

  • 年度设计创新奖：Huetro for Hue，Fluently，Aurora Music，Mixer Go

  • 年度商业创新者：Wrike，Timble Connect，Trello，VimedixAR

除了这五个类别外，还有年度忍者猫奖，由Windows团队挑选。

Windows开发者大奖2018评选活动开始，持续到4月16日，用户可以访问Windows Developer Awards网站参与，用户需要登录微软账号，最终评选结果将在Build 2018大会上宣布。

等等，好像微软没有给出为IT之家 UWP版投票的选项。那大家可以参看《IT之家App 6.0 全平台+微信小程序发布！简白，唯美！》，给个应用好评吧。

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关键词：Windows 10Build 2018微软

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