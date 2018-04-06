IT之家网友快来围观，Windows 10开发者大奖2018评选开启

IT之家4月6日消息 在去年，除了Build 2017开发者大会之外，微软还举办了首届Windows Developer Awards（Windows开发者大奖），旨在感谢开发者们做出的贡献。他们会将获奖UWP作品发布到Win10应用商店中，并获得反馈等。今年的Windows开发者大奖入围者已经出现。

今年的决赛入围者包括以下几类：

年度应用创建者： Todoist，Affinity Designer，Plex，Penbook

年度游戏创作者： Luna，World of Tanks Blitz（坦克世界闪电战），Cuphead（茶杯头），Enter the Gungeon

年度现实Mixer： theBlu：Season 1，ASTEROIDS！ VR，Titan MR，Space Pirate Trainer

年度设计创新奖： Huetro for Hue，Fluently，Aurora Music，Mixer Go

年度商业创新者：Wrike，Timble Connect，Trello，VimedixAR

除了这五个类别外，还有年度忍者猫奖，由Windows团队挑选。

Windows开发者大奖2018评选活动开始，持续到4月16日，用户可以访问Windows Developer Awards网站参与，用户需要登录微软账号，最终评选结果将在Build 2018大会上宣布。

等等，好像微软没有给出为IT之家 UWP版投票的选项。那大家可以参看《IT之家App 6.0 全平台+微信小程序发布！简白，唯美！》，给个应用好评吧。