紧随P20：华为MateBook X Pro全面屏笔记本国行4月12日发布

IT之家4月6日消息 华为终端官方发布消息，国行版华为MateBook X Pro将于4月12日发布，由于此前终端CEO余承东表示4月12日将召开P20系列发布会，因此本次的发布会已经确定将有多款重磅产品。

华为MateBook X Pro号称是全球首款可触控超窄边框设计的笔记本，屏占比高达91%，MateBook X Pro采用金属外壳，有银色灰色两种配色。屏幕方面，华为MateBook X Pro搭载低功耗的LTPS材质触控屏，屏幕尺寸为13.9英寸，屏占比达到91%，分辨率为3000*2000，像素密度为260PPI，100%sRGB色域，屏幕亮度为450nit，对比度为1500:1。

MateBook X Pro采用四扬声器设计，支持杜比全景音效。电池容量为57.4WH，支持12小时的视频播放，14小时的办公或15小时的网站浏览。这款笔记本还支持快充技术，充电30分钟就可以使用6个小时。华为Matebook X Pro采用一个电力按键，在Windows10系统上实现指纹识别与电源键二合一设计，安全高效，可以一键直达桌面。同时，这也是全球首款将摄像头设计在键盘处的笔记本，也就是按压式隐藏摄像头，进而做到防偷窥。

扩展性方面，华为Matebook X Pro支持“雷电3”接口，可以与GTX 1080等显卡相连接。同时支持HUAWEI Share，实现华为设备之间的数据高速无线传输，3分钟可传输千张照片。配置方面，Matebook X Pro则采用第八代Intel Core i7处理器，采用MX 150显卡，图形性能比上代提升4倍。

根据华为官方的说法，这款产品的国行版为8000元起售。