Windows 10 RS5 17639截图功能更新：支持通知中心一键截图

IT之家4月7日消息 几天前微软为Windows 10 RS5 Skip Ahead跳跃预览通道用户推送了预览版17639更新。外媒Thurrott的编辑Rafael Rivera在该版本上发现了一个隐藏的截图功能更新，可以让用户通过通知中心发起截图。

Windows 10系统自带多种截图的方式，用户可以通过“PrtSc”键以及它的组合键等方式进行截图，也可以使用基于Win32的传统截图工具进行截图。前者需要用户背下一大堆的组合键用法，后者则与当下的Windows 10显得格格不入。

在Windows RS5 Build 17639中，微软添加了一个直接从通知中心发起截图的方式。用户点击通知中心上的“Screen Clip”按钮后，屏幕界面会变暗，之后用户可已在屏幕顶部的工具栏选择所需要的截图方式即可进行截取。

需要注意的是，通过这一方式完成截图后，用户截取的图像会默认存储到系统剪贴板里，但目前无法将图片存储到系统本地。不过Rivera表示在截取的图片能在系统缓存文件夹中找到。

根据报道，目前这一功能尚未对所有用户开放，Rivera也并未透露他是怎么在系统里开启这一功能的。不过微软可能会在后续的RS5预览版更新中逐步开放这一功能。

