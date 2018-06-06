内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10快讯

COMPUTEX 2018：微软会议室搞事 Surface Hub 2要小型化了？

2018-6-6 17:36:44来源：爱活网作者：x91责编：阿迷/实习评论：

上个月微软Surface Hub 2的突然亮相诠释了什么叫实力砸场，今天在Computex 2018上，微软又说场不能光我一个人砸，我还要带一帮小弟一起玩。微软宣布将和其他显示器厂商合作，推出Windows协作显示器（Windows Collaboration Displays），某种意义上说，可以算是Surface Hub 2概念的缩小版。

Windows协作显示器需要和现有的Windows 10 PC相连接才能发挥完全功用，微软提出的这个概念要求显示器必须和Surface Hub一样支持高分辨率，多点触控以及手写输入。同时Windows协作显示器还在机身中内置了许多与Azure物联网AI特性相连接的传感器，实现诸如监测会议室与会人员到场，并据此调节会议室温度，更加高效管理会议室预约的功能。

微软还确认Windows协作显示器还会为Cortana AI助理加入远场麦克风方便语音识别和沟通，而会议室常见场景视频会议也能通过显示器内置的摄像头用微软Teams或其他通讯软件完成。

微软给Windows协作显示器定下的目标是革新每一个会议室里的大屏幕，让那些普通的平板电视或是投影机退役下来去做其他的工作。不过和Surface Hub 2不一样的是，微软自己不打算生产Windows协作显示器，它准备把这些小号Surface Hub 2的生产销售工作交给像夏普或者是Avocor这样的伙伴来完成。

除这一显示器概念外，今年Computex 2018微软没有拿出什么震撼性的新品，更多地在介绍自己在AI化物联网，智能云/边缘计算的连接等方面的新理论和服务。微软昨天刚确认75亿美元收购了Github，云平台协作开发这块也在建立新的开发者社群基本盘。

不过，我觉得一大帮看着微软活动的Office guy们现在就想知道Surface Hub 2卖多少钱，什么时候能买……

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软Surface Hub

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有