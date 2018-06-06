COMPUTEX 2018：微软会议室搞事 Surface Hub 2要小型化了？

上个月微软Surface Hub 2的突然亮相诠释了什么叫实力砸场，今天在Computex 2018上，微软又说场不能光我一个人砸，我还要带一帮小弟一起玩。微软宣布将和其他显示器厂商合作，推出Windows协作显示器（Windows Collaboration Displays），某种意义上说，可以算是Surface Hub 2概念的缩小版。

Windows协作显示器需要和现有的Windows 10 PC相连接才能发挥完全功用，微软提出的这个概念要求显示器必须和Surface Hub一样支持高分辨率，多点触控以及手写输入。同时Windows协作显示器还在机身中内置了许多与Azure物联网AI特性相连接的传感器，实现诸如监测会议室与会人员到场，并据此调节会议室温度，更加高效管理会议室预约的功能。

微软还确认Windows协作显示器还会为Cortana AI助理加入远场麦克风方便语音识别和沟通，而会议室常见场景视频会议也能通过显示器内置的摄像头用微软Teams或其他通讯软件完成。

微软给Windows协作显示器定下的目标是革新每一个会议室里的大屏幕，让那些普通的平板电视或是投影机退役下来去做其他的工作。不过和Surface Hub 2不一样的是，微软自己不打算生产Windows协作显示器，它准备把这些小号Surface Hub 2的生产销售工作交给像夏普或者是Avocor这样的伙伴来完成。

除这一显示器概念外，今年Computex 2018微软没有拿出什么震撼性的新品，更多地在介绍自己在AI化物联网，智能云/边缘计算的连接等方面的新理论和服务。微软昨天刚确认75亿美元收购了Github，云平台协作开发这块也在建立新的开发者社群基本盘。

不过，我觉得一大帮看着微软活动的Office guy们现在就想知道Surface Hub 2卖多少钱，什么时候能买……