主打商务：惠普ProBook x360 440 G1变形本发布

IT之家6月6日消息 根据外媒AnandTech今日的报道，惠普推出了全新的变形本产品ProBook x360 400 G1，主打一系列商务特性。

▲图自AnandTech

作为一款变形本产品，这款笔记本支持360度变形。该机屏幕尺寸为14英寸，搭载了分辨率为1920x1080的IPS显示屏，具有从赛扬到七代i5以至八代i7的丰富配置组合，配备了最高16GB的双通道DDR4-2133内存，显卡可选英伟达MX130独显。在存储配置上，该款笔记本最高可选择512GB NVMe M.2 SSD。键盘方面，该机采用黑色磨砂键盘背光键盘。

接口方面，该机具备2个USB 3.0接口，1个USB 3.1 Type-C，1个耳机/麦克风二合一接口，1个HDMI 1.4端口，还有一个支持SDXC模块的SD卡接口。

作为一款主打商务领域的产品，该机搭载了支持多种身份验证的第四代的GP Client Security Manager，以及HP Device Access Manager设备访问管理器，HP Spare Key和HP Password Manager密码管理器。在硬件层面，该机还提供了指纹识别器和红外线人脸识别摄像头的选项。

IT之家报道，该机起步价为599美元（约合人民币3831元），将在今年6月底上市。