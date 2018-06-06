荣耀MagicBook锐龙版/心晴耳机/运动臂带现场实拍

IT之家6月6日消息 今天下午的发布会上，荣耀官方正式推出了MagicBook锐龙版笔记本。

锐龙版MagicBook搭载了一颗AMD锐龙5 2500UCPU，板载RadeonTM Vega8的显卡，最高功耗可达25W，睿频可至30W，最高频率2400MHz的8GB DDR4双通道内存。

荣耀MagicBook锐龙版售价3999元，首销时间2018年6月6日18:08，销售平台包括华为商城、京东荣耀官方旗舰店、天猫荣耀官方旗舰店，首销购机用户优惠200元，3799元就可拿下。

• 购买地址：京东自营旗舰店（下单立减200元） | 天猫官方旗舰店（页面领券立减200元）

在外观设计上，MagicBook采用三面金属机身，线条简约大气，非常轻薄；采用14英寸微边屏幕，81%屏占比，防眩光屏幕支持护眼模式，笔记本采用大开合设计、三级背光调节键盘，提供冰河银、星空灰和星云紫三种款式。

除了MagicBook之外，荣耀还带来了两款手机配件，分别是心晴耳机和一款运动臂带。下面一起来欣赏下这三款产品的现场实拍（汐元拍摄）吧。

推荐阅读：

《【IT之家评测室】简约时尚，潮玩必备：荣耀MagicBook笔记本评测》

《价格1999元起：荣耀Play科技酷玩手机正式发布，搭载GPU Turbo技术》

《华为荣耀公布“很吓人的技术”GPU Turbo！图形加速高达60%》

《荣耀Play新品发布会图文/视频直播：揭晓“很吓人的技术”》

《价格1399元起：荣耀9i手机正式发布，千元潮美旗舰》