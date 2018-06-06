内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10设备

荣耀MagicBook锐龙版/心晴耳机/运动臂带现场实拍

2018-6-6 20:46:54来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家6月6日消息  今天下午的发布会上，荣耀官方正式推出了MagicBook锐龙版笔记本。

锐龙版MagicBook搭载了一颗AMD锐龙5 2500UCPU，板载RadeonTM Vega8的显卡，最高功耗可达25W，睿频可至30W，最高频率2400MHz的8GB DDR4双通道内存。

荣耀MagicBook锐龙版售价3999元，首销时间2018年6月6日18:08，销售平台包括华为商城、京东荣耀官方旗舰店、天猫荣耀官方旗舰店，首销购机用户优惠200元，3799元就可拿下。

• 购买地址：京东自营旗舰店（下单立减200元） | 天猫官方旗舰店（页面领券立减200元）

在外观设计上，MagicBook采用三面金属机身，线条简约大气，非常轻薄；采用14英寸微边屏幕，81%屏占比，防眩光屏幕支持护眼模式，笔记本采用大开合设计、三级背光调节键盘，提供冰河银、星空灰和星云紫三种款式。

除了MagicBook之外，荣耀还带来了两款手机配件，分别是心晴耳机和一款运动臂带。下面一起来欣赏下这三款产品的现场实拍（汐元拍摄）吧。

推荐阅读：

【IT之家评测室】简约时尚，潮玩必备：荣耀MagicBook笔记本评测

价格1999元起：荣耀Play科技酷玩手机正式发布，搭载GPU Turbo技术

华为荣耀公布“很吓人的技术”GPU Turbo！图形加速高达60%

荣耀Play新品发布会图文/视频直播：揭晓“很吓人的技术”

价格1399元起：荣耀9i手机正式发布，千元潮美旗舰

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：荣耀笔记本锐龙MagicBook

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有