3799元！荣耀MagicBook锐龙版京东/天猫首发上市

IT之家6月6日消息 今天下午的发布会上，荣耀官方正式推出了MagicBook锐龙版笔记本，售价3999元，首销时间2018年6月6日18:08，销售平台包括华为商城、京东荣耀官方旗舰店、天猫荣耀官方旗舰店，首销购机用户优惠200元，3799元就可拿下。

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锐龙版MagicBook搭载了一颗AMD锐龙5 2500UCPU，板载RadeonTM Vega8的显卡，最高功耗可达25W，睿频可至30W，性能充分释放。采用最高频率2400MHz的8GB DDR4双通道内存设计，最大读写速率比单通道内存提升超过50%。

锐龙5 2500UCPU处理器基于14nm工艺，4核8线程设计，默认主频2.0Ghz，加速频率3.6Ghz，MagicBook锐龙版笔记本内存大小为8GB，固态硬盘为256GB。

据悉，在外观设计上，MagicBook采用三面金属机身，线条简约大气，非常轻薄；采用14英寸微边屏幕，81%屏占比，防眩光屏幕支持护眼模式，笔记本采用大开合设计、三级背光调节键盘，提供冰河银、星空灰和星云紫三种款式。采用“峡谷效应”散热，12小时长续航，高低音四扬声器，杜比全景声音响系统。

荣耀MagicBook还拥有巧便携的电源适配器，两端都是Type-C接口，可为多款设备如手机、平板进行快速充电，还可以连接电脑和手机。另外，MagicBook还拥有指纹识别电源键，开机登录只需要7.6秒，并预装了正版的Windows10操作系统，以及价值748元的正版Office套件，有效期内激活即可终身使用。

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