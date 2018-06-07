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微软Windows 10 RS5快速预览版17686开始推送

2018-6-7 6:59:46来源：IT之家作者：浮生责编：浮生评论：

IT之家6月7日消息 微软今天凌晨推送了最新的Windows 10 RS5预览版17686系统更新，主要面向快速和跳跃预览版通道用户，本次更新带来了一些本地体验包和Windows MR的新功能。

稍后IT之家将带来Windows 10 RS5预览版17686更新内容详情。

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关键词：Windows 10微软Win10 RS5

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