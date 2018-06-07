Windows 10 RS5快速预览版17686更新内容大全

IT之家6月7日消息 今天凌晨微软推送了最新的Windows 10 RS5预览版17686系统更新，主要面向快速和跳跃预览版通道用户，本次更新带来了一些本地体验包和Windows MR的新功能。

下面是IT之家为大家整理的Windows 10 RS5预览版17682更新内容：

本地体验改进

引入了一个新的区域页面，允许覆盖默认区域格式设置（如日历、星期几、日期、时间和货币）。请转到设置“应用程序>时间和语言>地区”查看。

本地体验包（Local Experience Packs）是提供Windows显示语言质量改进的Microsoft Store应用程序，你现在可以通过“设置>时间和语言>语言”进行访问。

隐私政策更改

如果你的隐私设置中禁止了麦克风访问，你将会在第一次尝试使用麦克风时收到弹出通知，以便根据需要查看设置。

Windows MR改进：