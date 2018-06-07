Windows 10 RS5快速预览版17686修复内容及已知问题

IT之家6月7日消息 今天凌晨微软推送了最新的Windows 10 RS5预览版17686系统更新，主要面向快速和跳跃预览版通道用户，本次更新带来了一些本地体验包和Windows MR的新功能。

在今天的预览版Build 17686中，微软重点对Edge浏览器和讲述人的功能进行了改善。你可以在《Windows 10 RS5快速预览版17686更新内容大全》一文中，查看该版Windows 10的更新内容。

以下为IT之家整理的该版本系统常规改进、已修复内容与已知问题。

PC改进和常规修复：

修复了以前的版本中出现“CRITICAL_PROCESS_DIED”错误的频繁错误检查。

“设置>游戏>游戏DVR”已更名为“捕获”（译注：原文为Capture）。

我们解决了升级过程中Paint和写字板设置和最近文件未迁移的问题。

改善了文件资源管理器的黑暗主题体验。

修复了“替换或跳过文件”对话框在最近的版本中意外出现暗色元素的问题

修复即使在设置中禁用了模式指示器时，启动用户账户控制时，日文输入法的大模式指示符也会出现在屏幕中央。

我们解决了任务栏弹出（网络、音量等）没有影子的问题。

我们修复了最近的版本中，点击任务栏中的时钟和日历弹出窗口中的“+”按钮没有操作响应的问题。

修复了最近几个版本中，命令提示符（cmd）中光标不可见的问题。

修复了在最近的版本中切换微软拼音输入法时遇到的大量稳定性问题。

修复了在屏幕上的其他位置进行点击时，Emoji面板没有收起的问题。

已知的问题

Windows资源管理器和通用对话框的黑暗模式仍完善中，因此你可能会在上面看到部分不应存在的亮色。

更新后，混合现实门户（Mixed Reality Portal）将重新安装混合现实（MR）软件，因此环境设置将不会保留。如果你需要保留主界面的设置，建议不要在此问题修复前安装该版本。

一些Insider成员在该版本中启动“开始”时，可能会发现稳定性和性能问题增加。



从Microsoft Store购买的字体可能无法在某些应用程序中使用

升到该版后，任务栏弹出菜单（网络，音量等）不再有亚克力背景

此版本及Build 17682版存在一个影响驱动程序测试场景的错误。执行HLK组件/设备驱动程序测试时，你可能会遇到阻止测试执行的错误检查。

若你在快速通道安装了任意最新版本，再无法切换到“慢速通道>可选内容（如启用开发人员模式）”。你必须留在快速通道中才能添加/安装/启用可选内容。这是因为可选内容将仅安装在用于特定通道的版本上，而尚未发布到慢速通道的RS5版本。

Sets、Office已知问题：

为Office Win32桌面应用的Sets UX尚未彻底完工，将在此后根据用户反馈进行修改。

某些Win32桌面应用程序窗口最大化时，其顶部可能会出现在标签页的下方而无法真正最大化。若要解决该问题，请重新最大化窗口。

关闭一个标签标签页有时会最小化整个Sets。

平铺和层叠窗口（包括Word中的“查看并排”功能）在非活动选项卡将不可用。

Office Visual Basic编辑器窗口当前在Sets中可用，但不计划在将来使用。

在已打开现有文档时，打开Office应用程序可能会导致意外切换到最后一个活动文档。在Excel其他工作表保持打开状态时，关闭工作表也会导致这种情况发生。