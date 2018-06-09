英特尔展示Tiger Rapids双屏笔记本原型机：玄隐的Surface Phone？

IT之家6月9日消息 在本届台北电脑展上，英特尔展示了一系列概念原型产品。除了IT之家先前介绍的口袋PC，英特尔还展示了一款Tiger Rapids双屏笔记本的原型机。

尽管读者们对双屏笔记本已经不陌生，比如联想的Yoga Book，后者的第二代产品也在本届展会上露面了。不过对IT之家编辑玄隐，以及诸位读者来说，这样的产品总是有着特殊的意义。

Tiger Rapids左侧配备了一个7.9英寸、分辨率为1080P的LCD显示屏；右侧为电子纸显示屏（EPD），可用于书写。两个屏幕中间配备了一个铰链，它可以让设备像笔记本一样折叠。配置方面，Tiger Rapids运行第七代英特尔酷睿处理器，内置SSD、WiFi天线和内存。它可以通过一个USB Type-C端口进行充电，英特尔宣称在测试中其电池续航可达13~15个小时。

▲本文图片均截取自YouTube视频

双屏幕或许是这个设备的最大亮点。它们看起来像分离的元素，但也能进行协同显示。此外，电子纸显示屏的部分还可以充当传统键盘使用。尽管这样的键盘或许操作起来差强人意，但是英特尔表示，在它上面进行书写的手感是相当出色的。为了使这块显示屏提供良好的书写手感，英特尔已经对其进行了几轮内部测试。

作为一款原型机产品，Tiger Rapids或许不会走进市场。不过根据外媒CNET的消息，英特尔在会上透露，一位合作伙伴正在寻求类似的概念，并计划在今年年底前发布产品。这或许是英特尔的“疯狂暗示”，IT之家的编辑和读者们或许可以对英特尔和某家软件巨头再多抱一些期望。