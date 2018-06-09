内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10设备

英特尔展示Tiger Rapids双屏笔记本原型机：玄隐的Surface Phone？

2018-6-9 14:34:41来源：IT之家作者：浮生责编：浮生评论：

IT之家6月9日消息 在本届台北电脑展上，英特尔展示了一系列概念原型产品。除了IT之家先前介绍的口袋PC，英特尔还展示了一款Tiger Rapids双屏笔记本的原型机。

尽管读者们对双屏笔记本已经不陌生，比如联想的Yoga Book，后者的第二代产品也在本届展会上露面了。不过对IT之家编辑玄隐，以及诸位读者来说，这样的产品总是有着特殊的意义。

Tiger Rapids左侧配备了一个7.9英寸、分辨率为1080P的LCD显示屏；右侧为电子纸显示屏（EPD），可用于书写。两个屏幕中间配备了一个铰链，它可以让设备像笔记本一样折叠。配置方面，Tiger Rapids运行第七代英特尔酷睿处理器，内置SSD、WiFi天线和内存。它可以通过一个USB Type-C端口进行充电，英特尔宣称在测试中其电池续航可达13~15个小时。

blob.png

▲本文图片均截取自YouTube视频

双屏幕或许是这个设备的最大亮点。它们看起来像分离的元素，但也能进行协同显示。此外，电子纸显示屏的部分还可以充当传统键盘使用。尽管这样的键盘或许操作起来差强人意，但是英特尔表示，在它上面进行书写的手感是相当出色的。为了使这块显示屏提供良好的书写手感，英特尔已经对其进行了几轮内部测试。

blob.png

作为一款原型机产品，Tiger Rapids或许不会走进市场。不过根据外媒CNET的消息，英特尔在会上透露，一位合作伙伴正在寻求类似的概念，并计划在今年年底前发布产品。这或许是英特尔的“疯狂暗示”，IT之家的编辑和读者们或许可以对英特尔和某家软件巨头再多抱一些期望。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：英特尔变形本

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有