微软《极限竞速：地平线4》首发试玩：坐上我的迈凯伦，带你去看英国的四季

《极限竞速》系列发展到现在，除了新车、新地图、新赛事这些“常规升级”，还能给我们带来什么新的惊喜？

答案是四季。从小雨如酥的春天，到生机勃发的夏天；从霜叶染红的秋天，到银装素裹的冬天。你可以驾驶着你的性能怪兽，在完全不同的四季景色中穿梭，与疾驰的摩托、卡车、飞机赛跑。这个世界上还有什么能比它更惬意的事情吗？

没有。这正是《极限竞速：地平线4》想要告诉你的道理。

英国的四季

在XBOX E3 2018发布会结束之后，我受邀参与了会后的试玩活动。偌大的试玩区域里，绝大多数的机器都给到了《地平线4》的Demo，可见这款游戏的重要程度。

可供试玩的内容是一个专门做出来的演示版本，你可以在单场赛事里同时体验到四种不同的季节，而且它们是无缝切换的。游戏开始时需要你从三辆超级跑车中选择一辆——而我当然毫不犹豫地选择了迈凯伦塞纳，这辆今年三月刚刚在日内瓦车展上首发的顶级超跑，800匹马力，百公里加速2.8秒以内，世界上所有的车迷都应该梦寐以求的一辆车。

比赛先从秋天开始。此时的天气怡人，路面干燥，路边则层林尽染。塞纳的加速度很快，极速也很高，启动之后没多久我就维持在300公里以上的时速狂奔。不过这台性能怪兽比想象中要更容易操控，转向十分灵敏，刹车也不容易打滑。在比赛过程中，偶尔会有车辆突然从别的路上横穿过来阻挡你的前进，如果你没留意，那就很有可能和它撞个满怀……但是别担心，《极限竞速》系列最经典的回溯功能，能够给你一个改写过去的机会。

很快，比赛进行到冬天。从现在开始，路面结冰，野地也被厚厚的积雪覆盖。正在驾驶的塞纳无缝切换到了一辆越野车，抓地力和之前的公赛相比，也有明显的下降，车辆变得更加容易打滑，也更加难以操控。在冬天开车，让我想起了《地平线3》的冰峰狂飙DLC，但是这一回变成了全局的季节变化，你在游戏里见到的任意一个场景都会出现冬天的版本——这确实令人期待。

之后，冰雪融化，春天到来。英国的春天多雨，野外也开始变得潮湿和泥泞。越野车很适时地切换到了拉力赛车，扭力开始变大，从轮胎传递到手柄上的力回馈也逐渐增多。和冬天类似，赛车依然容易打滑，但和在冰雪路面上疾驰相比，你有了更多的掌控权。拉力赛车的手感已经很有专业拉力赛游戏的感觉，不过总体来说难度不高，也没有那么硬核，更适合大众玩家去体验。同时，和你一同竞速的已经不是同类型的赛车，而是拉力摩托，而且这些摩托的尾部会一直喷射出五彩的烟雾在前面引导着你的前进，相当之酷。

最后来到了绿意盎然的夏天，座驾也重新回到了之前选择的迈凯伦塞纳。这一次，你的头顶上会有一个喷着彩色尾气的战斗机队列和你同场竞技，如果你戴着高性能的耳机的话，那无疑会是一种音效上的巨大享受，这些战斗机从头顶上掠过的呼啸声实在是太刺激太过瘾了，让我想到了经典的好莱坞大片《空军一号》。

整个Demo的流程并不长，但确实每一个季节都做出了不同的特色，非常抓人眼球。而四季系统显然是《极限竞速7》动态天气的升级版，更加彻底、更加动态、能给赛道带来更多的变化，也能让车手感觉到4种完全不同的氛围。一份游戏，四种体验，今年的《地平线4》，有点期待。

为什么是英国？

之前有小道消息传言，《地平线》新作会前往日本，在这个充满东方韵味的漂移之乡展开冒险。但很遗憾的是，新作公布之后大家发现，《地平线》系列还是留在了欧美区的国家，这多少有那么一点令人审美疲劳。

不过，选在英国并非是一个bad choice。英国是一个四季非常鲜明的国家，春季潮湿多雨、夏天充满生机、秋天到处都是红叶、冬天则白雪皑皑，是个展现新系统的绝佳地点。而且，英国也是很多顶级超跑品牌的故乡，比如之前试玩里的迈凯伦、比如詹姆斯·邦德的御用座驾阿斯顿马丁、比如小巧精悍的跑车品牌路特斯（旧名莲花汽车）。我们耳熟能详的乘用车品牌例如Mini、劳斯莱斯、宾利、路虎、捷豹等等，也都是来自于英伦三岛。

再加上XBOX ONE X的强劲机能，这一次你不仅能在4K HDR的画面下近距离观赏你的爱车或者沿途的美景，你还能在主机平台上以60帧的速率感受丝般顺滑的赛车体验——这在以开放世界为主题的《地平线》系列里还是第一次实现。

事实上，通过很多细节，我也注意到新作在画面上的一些进步，比如镜头上更多的水滴特效、更加出色的光影效果、偶尔会横穿道路的动物群、还有场景里可以破坏的路障等等——当然，这也会让游戏的手感变得有那么一点魔幻，毕竟开着一辆上千万的顶级超跑以300公里的时速狂飙，撞碎了石头做的路障还能不怎么打滑地继续向前飞奔，估计也只有外星科技能实现了吧（笑）。不过这就是自由狂飙游戏的魅力嘛，有的时候你就是需要舍弃一点核心向的东西，来做出更有趣的体验——更何况这还只是默认的操控难度，《极限竞速》系列总会给不同追求的玩家以自由的选择，这也是它能被大多数人所接受的一个重要原因。

结语

还有什么好说的呢？新赛车、新地图、新玩法、新的四季更迭系统、赛道/公路/越野/拉力等多种元素杂糅在一起的自由狂飙世界——这还有什么不买爆的理由吗？来吧，坐上我的迈凯伦，我带你去看英国的四季！