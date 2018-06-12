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为应对索尼PlayStation竞争，微软收购四家内容工作室

2018-6-12 6:56:02来源：新浪科技作者：小宝责编：骑士评论：

北京时间6月12日凌晨消息，微软发布了一系列Xbox独家主机游戏，并宣布收购四家内容工作室，试图夺回索尼PlayStation占领的主机游戏市场份额。

上周末，在年度最大游戏展会E3上，微软发布了52款新游戏，其中有18款都是Xbox独家上线的，这意味着这些游戏不会出现在其他主机平台上。发布独家游戏对于游戏主机公司来说是重要的竞争策略，微软因过去在这方面做的不够而受到批评。

在今年的E3游戏展上，微软展示了一款名为《光环：无限》（Halo：Infinite）的游戏，不过并没有给出该游戏的正式上线时间。首次于2001年发布的“光环”系列游戏对初代Xbox的成功做出了不少贡献。本次微软发布的其他独家游戏还包括赛车游戏《极限竞速4》和射击类游戏《战争机器5》等。

微软也在加大对于原创内容的投资。该公司宣布成立新工作室“The Initiative”，并收购总部位于英国的Playground Game，该公司是“极限竞速”系列游戏的开发者。

除了Playground Game，微软还收购了其他三家游戏工作室。分析师认为，关注原创内容将有助于微软提升竞争力。

微软上一代的游戏主机还是首发于2013年的Xbox One，该公司在今年E3上更新了此产品线，发布了性能更强的Xbox One X。索尼在售的PlayStation 4也是首发于2013年，最近也更新了该产品线，发布了PS4 Pro。

自PS4发布以来，索尼在主机市场一直处于领先地位。据市场研究公司IHS Markit的数据，截止到今年三月份，微软一共卖出了3910万台Xbox One，索尼共计卖出了7660万台PS4。索尼一直在不断推出畅销的独家游戏，这帮助其增长市场份额。

上周日，微软还宣布计划上线一个游戏流媒体服务。这意味着用户可以在线选择游戏并直接开始玩，而无须购买光盘或下载到本地。索尼已经有了类似服务，即每月收费19.99美元的PlayStation Now。

市场分析机构Screen Digest分析师哈丁·罗尔斯（Harding Rolls）表示，微软的游戏流媒体服务可能“几年后才能上线”，不过该公司在云计算方面的优势能帮不少忙。他说：“很多游戏工作室都对云游戏和订阅付费模式很感兴趣。随着市场更替，微软将处于强势地位，因为该公司拥有自己的云计算平台Azure。”

随着游戏主机的生命周期越来越长，微软和索尼正越来越依赖订阅付费模式。微软有一个每月9.99美元的订阅服务Xbox Game Pass，购买了该服务的消费者可以玩到最新发布的游戏。

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关键词：Xbox微软索尼

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