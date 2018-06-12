三分钟视频回顾微软Xbox E3 2018发布会：50款全新游戏、18款Xbox首发独占

IT之家6月12日消息 在昨天的微软E3 2018展前发布会上，微软公布了50款全新游戏；18款Xbox One首发独占作品，其中包括独占游戏《战争机器5》、《光环：无限》和《极限竞速：地平线4》在内的多款全新作品；15款全球首发游戏作品；还有5家全新微软一方工作室。这些内容令玩家们感到兴奋。

如果你错过了微软E3 2018发布会，现在可以通过下面微软Xbox官方发布的三分钟视频进行快速了解。

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