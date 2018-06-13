微软HoloLens 2“悉尼”曝光：2019年Q1发布，视场角变大价格更低

IT之家6月13日消息 自从2016年HoloLens开发者版推出以来，已经过去两年时间。我们仍然在等待下一代的HoloLens，根据一份新的报告，预计微软HoloLens 2将在2019年Q1推出。

外媒爆料网站Thurrott.com消息称，微软HoloLens V2将于明年年初发布，并且代号为Sydney(悉尼)。而IT之家此前也有报道，HoloLens 2的代号为Sydney，并且搭载Windows 10特别版，系统代号为Oasis绿洲。

IT之家报道，新的报告指出，微软HoloLens 2会更轻、更舒适，并且“显著改善全息显示”，更重要的是，售价会更低。

微软此前已经证实，新一代HoloLens将搭载全新的HPU 2.0(全息处理单元)，还包括支持AI协处理器，能够在本地和灵活实现深度神经网络处理。这意味着HoloLens 2将能够在本地分析视觉数据，而无需向云端发送任何数据。使得HoloLens可以更快地识别物体和环境。

HoloLens 2预计还将采用ARM处理器，支持LTE实时网络，支持真正的移动全息计算平台。HoloLens 2将更加便携灵活，更长的电池续航和始终连接的状态。HoloLens 2将支持更广阔的视场角，并且价格合理。

根据透露的报告，微软将AR/MR视为“必须赢得的市场”。而在2年时间内，HoloLens开发者版和商业套装版已经售出超过50000台，微软对此表示满意。