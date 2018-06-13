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微软推送Windows 10 Mobile 15254.489补丁，下载包774.45MB

2018-6-13 11:13:14来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家6月13日消息 在今天的“周二更新补丁日”，微软针对Windows 10 Mobile平台推送了1709累积性更新，按照惯例，Windows 10 Mobile 15254.489没有带来任何新功能，但令人感到意外的是，这次修复了大量的Bug。

本次Windows 10 Mobile Build 15254.489更新是2018-06补丁更新，适用于基于ARM的Phone设备Windows 10 版本1709 更新，其中下载包大小为774.45MB。

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关键词：Windows 10Win10 Mobile

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