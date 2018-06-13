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V社宣布Steam明年停止支持Windows XP和Vista系统

2018-6-13 14:45:38来源：游民星空作者：小熊桑责编：远洋评论：

今日Valve宣布，旗下的Steam游戏平台将在2019年1月1日开始停止对Windows XP和Windows Vista操作系统的支持。这意味着届时，Windows系统玩家们需要升级到更高版本的操作系统。

官方公告：

从2019年1月1日开始，Steam将正式停止支持Windows XP和Windows Vista操作系统。这意味着在该日期之后，Steam客户端将不再运行在这些版本的Windows上。为了继续运行Steam以及通过Steam购买游戏或其他产品，用户需要更新到更新版本的Windows。

Steam中的最新功能依赖于Google Chrome的嵌入式版本，而该版本不再适用于旧版Windows。另外，未来版本的Steam需要Windows功能和安全更新的支持，而它们仅在Windows 7及更高版本系统中提供。

在2018年的剩下时间里，Steam将继续运行并在Windows XP和Windows Vista操作系统上推出游戏，但Steam中的功能会受到一定限制。例如，新的Steam Chat等新功能将无法使用。我们鼓励使用这些操作系统的所有用户升级到更新版本的Windows系统，好继续使用Steam的最新功能，并确保能正常体验所有游戏和其他Steam内容。

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关键词：SteamV社Windows XP

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