3324元起，微软认证翻新Surface Pro 4上架官方商城

IT之家6月13日消息 临近618年中大促，微软官方商城日前上架微软认证翻新Surface Pro 4，优惠价3424元起，用券后可以再减100，最终价格3324元起，由于优惠券的领取时间截止到6月15日23:59（点此领取），所以心动的就不要犹豫了，点此购买。

此次上架的翻新Surface Pro 4主要有两个型号，具体价格信息如下：

值得一提的是，微软官方商城618促销优惠券现已可在活动页面直接领取，主要用于Surface品类和Xbox主机的购买，其中Surface品类为100元券，适用于包括翻新机在内的多种机型；Xbox优惠券包括1000-50元、2000-100元和3000-150元三档，两种优惠券的领取时间均截止至6月15日23:59，使用时间则持续至6月18日。

除了领券立减，微软官方商城还推出了以旧换新补贴优惠，用户通过以旧换新活动购买部分Surface机型最高享1000元额外补贴，以旧换新购部分Xbox机型最高享200元额外补贴。目前可通过以旧换新购买的机型包括Surface Pro 4、全新Surface Pro、Surface Laptop和Xbox One X 1TB版。



从官方的活动日程安排来看，6月16日至18日是此次大促活动主场，优惠力度最大，随后的6月19日则是游戏和配件专场。

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