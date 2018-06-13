内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10快讯

微软Office界面大变样：采用流畅设计，更易用

2018-6-13 21:18:47来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月13日消息 微软正将Windows10的Fluent Design（流畅设计）带到Office程序中，以便让Office更加易用。采用新设计的Word，Excel，PowerPoint和Outlook都有一个更小、更易于使用的新简化功能区。功能区包括新的动画、易于访问的图标以及微妙的颜色变化，以实现Office外观和风格的现代化。这些变化不仅会应用到微软Office的桌面版本，而且网络版（Office.com）也同样如此。

▲新的Office功能区

新的网络版运行速度比以前更快，并且在视觉上更出色。新的简化功能区非常适合网页，仍然可以将它扩展为更大的更经典的版本。

▲新的网页版Outlook

“Office每个月都有超过10亿人使用，所以尽管我们对这些变化感到兴奋，但我们也认识到让事情变得正确是多么重要，”微软Office公司副总裁Jared Spataro解释道。“在接下来的几个月里，我们将部署新的设计，分阶段推送给客户，并仔细测试和学习。”

微软今天在Office.com上首先测试了Word简化的功能区，然后微软会在7月份在Outlook for Windows上进行测试。Outlook网络版也获得了一种新的搜索体验。微软表示，由于用户已经形成了很多肌肉记忆，因此会慢慢推广Windows上Word，Excel和PowerPoint新的简化功能区，在此之前，用户仍然可以使用经典的更大的功能区。

另外，IT之家之前已经报道，微软已经着手推进用JavaScript重写Office 365

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Office 365Office

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有