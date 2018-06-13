微软Office界面大变样：采用流畅设计，更易用

IT之家6月13日消息 微软正将Windows10的Fluent Design（流畅设计）带到Office程序中，以便让Office更加易用。采用新设计的Word，Excel，PowerPoint和Outlook都有一个更小、更易于使用的新简化功能区。功能区包括新的动画、易于访问的图标以及微妙的颜色变化，以实现Office外观和风格的现代化。这些变化不仅会应用到微软Office的桌面版本，而且网络版（Office.com）也同样如此。

▲新的Office功能区

新的网络版运行速度比以前更快，并且在视觉上更出色。新的简化功能区非常适合网页，仍然可以将它扩展为更大的更经典的版本。

▲新的网页版Outlook

“Office每个月都有超过10亿人使用，所以尽管我们对这些变化感到兴奋，但我们也认识到让事情变得正确是多么重要，”微软Office公司副总裁Jared Spataro解释道。“在接下来的几个月里，我们将部署新的设计，分阶段推送给客户，并仔细测试和学习。”

微软今天在Office.com上首先测试了Word简化的功能区，然后微软会在7月份在Outlook for Windows上进行测试。Outlook网络版也获得了一种新的搜索体验。微软表示，由于用户已经形成了很多肌肉记忆，因此会慢慢推广Windows上Word，Excel和PowerPoint新的简化功能区，在此之前，用户仍然可以使用经典的更大的功能区。

另外，IT之家之前已经报道，微软已经着手推进用JavaScript重写Office 365。