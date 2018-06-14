2018俄罗斯世界杯将打响，用什么设备看球最爽？

6月14日晚，也就是今天晚上23:00，2018年俄罗斯世界杯第一战即将打响（俄罗斯对战沙特阿拉伯），全世界球迷翘首以盼，你准备好了吗？这里说的“准备”不光是心情上的准备，到时候在哪里观看，用什么设备观看，也需要准备。对于大部分球迷而言，在手机这方寸之间的屏幕内看一个足球场的画面显然是不爽的，电视嘛，有自然最好，但并不是每一位在外打工年轻人的住所都有，所以，折中一下，一台笔记本，应该是最便捷和低门槛的观看设备了。

如果你问IT之家小编，用什么样的笔记本观看世界杯最爽？小编会简单回答，Windows 二合一设备。

为什么？很简单，你想呀，首先作为笔记本，二合一设备的屏幕要比手机和一般的平板电脑都大，看起来也更带劲。

其次，使用Windows二合一设备，是直接通过互联网观看世界杯，例如今年是优酷。这些视频网站能够提供和世界杯相关的全方位的内容服务，不仅仅是一场比赛，和比赛相关的花絮、科普、回看、评论、甚至弹幕等丰富内容都触手可及，无论你是搭配键鼠还是直接触屏交互，而这些，据IT之家小编了解，目前互联网电视还做不到。

另外，Windows二合一设备非常轻便，所以你可以放在桌上静静地看，也可以切换到平板模式拿在手上和别人一边分享一边看，看的过程中如果有什么别的事，例如老婆喊你去洗个碗，你还可以直接拿到厨房边洗碗边看，省得和她拌嘴（尽管你知道小编没老婆，也不要试图去叫醒装睡的小编），最最关键的，看到激动的时候，如果有情绪无法宣泄，可以直接拿二合一设备发泄，就像下面这位小伙子一样。

说了这么多，你是不是真的打算用Windows 10二合一设备观看今年的世界杯了？如果是，不妨再听小编忽悠几句，看看有哪些Windows10二合一设备值得入手吧。

首先是华硕灵焕3旗舰版二合一平板电脑。这款二合一设备拥有12.6英寸的屏幕，机身只有6.9mm的厚度，重量则为695g，拿在手上轻轻松松。华硕灵焕3二合一平板电脑官方给出的续航时间可达全天，观看一场足球比赛自然是没问题的，即便电量不够，它还支持快充技术，50分钟就可以充电60%。另外最重要的是，华硕灵焕3配备了分辨率为2880×1920的显示屏（3K）级别，屏占比80%，更拥有四个扬声器，支持卡曼卡顿音质，观看足球比赛，能提供不亚于电视的影音效果。

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其次，微软全新的Surface Pro二合一平板电脑也可以成为大家的选择之一。新Surface Pro拥有一块12.3英寸的PixelSense触控显示屏，分辨率为2736 x 1824，机身厚度为13.4mm，主机重量为768g，观看比赛的时候随时拿在手上也是没问题。新Surface Pro拥有13.5小时的续航时间，应对一场比赛游刃有余。新Surface Pro的优势在于拥有Surface触控笔，他更适合专业足球爱好人士，如果在观看比赛过程中有什么突发的灵感和观点，或者有什么妙语，都可以随时记录下来。

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适合观看世界杯的二合一平板电脑还有很多。当然，这些设备也不仅仅适合观看比赛，在日常生活、工作中，他们的便捷性和高性能还能发挥更多的作用。最后，小编和大家一起调整心情静候世界杯的到来，愿大家支持的球队都能取得好成绩！