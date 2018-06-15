Windows 10 RS5快速预览版17692开始推送

IT之家6月15日消息 今天，微软面向Windows 10快速通道和跳跃通道用户推送了Windows 10 Insider Preview Build 17692，这也是Windows 10 RS5的最新预览版。
在Windows 10 Build 17692预览版中，微软带来了SwiftKey智能预测输入、改进Edge浏览器比如控制媒体是否可以自动播放、轻松访问和讲述人模式改进等等。
稍后IT之家将为大家带来Windows 10 Build 17692预览版的具体更新内容。
IT之家6月15日消息 今天，微软面向Windows 10快速通道和跳跃通道用户推送了Windows 10 Insider Preview Build 17692，这也是Windows 10 RS5的最新预览版。
在Windows 10 Build 17692预览版中，微软带来了SwiftKey智能预测输入、改进Edge浏览器比如控制媒体是否可以自动播放、轻松访问和讲述人模式改进等等。
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