史上最快，微软：Windows 10更新四月版设备量超过2.5亿，满意度大幅提高

IT之家6月15日消息 微软今天透露，2018 Windows 10更新四月版系统，也就是最新推送的Windows 10重大版本1803已经运行在超过2.5亿台设备上。微软还表示，通过运用AI明显提高了2018 Windows 10更新四月版系统推送的质量和可靠性，结果反馈是积极的。

和此前的Windows 10版本相比，2018 Windows 10更新四月版系统满意度更高，已知问题更少，技术支持要求量更少。基于此，微软正在将2018 Windows 10更新四月版推送到全球更多的Windows 10 PC兼容设备上。

微软通过AI来提升改进2018 Windows 10更新四月版的推送流程：

微软AI智能的选择具备良好反馈数据的设备，优先为他们进行Windows 10更新四月版的推送。

随着推送进程的推进，微软不断更新收集的反馈数据，并重新训练AI模型，学习获得哪些设备的升级体验指数更高，哪些设备需要等待一段时间才能更信任地升级系统。

当AI模型、反馈或遥测数据监测到问题后，微软会迅速调整并阻止向这些设备进行推送更新，直到彻底分析并解决问题。

▲Windows 10各个版本与客户支持关系图

微软发布了Windows 10更新四月版的质量和可靠性方面的数据：

系统稳定性问题下降了20%。

在硬件合作伙伴的帮助下，推出超过40万个生态驱动，系统和驱动程序稳定性问题下降了20%。

离线更新安装时间减少了63%。（遥测数据显示，一些美国PC从秋季创意者更新升级到四月更新版只需要3分钟！）

微软Edge浏览器启动时间提速40-50%。

微软和OEM厂商都发现，在Windows 10更新四月版上客户支持呼叫明显下降，能够在短时间内实现大规模的Windows 10推送是一项巨大的成就，希望微软能够继续改进流程，提升Windows 10推送质量。