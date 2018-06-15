Windows 10 RS5快速预览版17692更新内容大全

IT之家6月15日消息 今天凌晨微软推送了最新的Windows 10 RS5预览版17692系统更新，主要面向快速和跳跃预览版通道用户，本次更新带来了SwiftKey智能预测输入、改进Edge浏览器比如控制媒体是否可以自动播放、轻松访问和讲述人模式改进等等。

下面是IT之家为大家整理的Windows 10 RS5预览版17692更新内容：

更智能的SwiftKey输入法

SwiftKey输入法看可以学习你的写作风格，包括重要的单词、短语和表情符号，提供更准确的自动纠错和预测。这一特性已适用于Android和iOS。从今天的版本开始，Windows上的SwiftKey触摸键盘可以为英文（美国、英国）、法语、德语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语（巴西）、俄语已可获得该特性支持。

Microsoft Edge改进

WebDriver的改进：从这个版本开始，在Microsoft Edge中使用WebDriver进行自动化测试变得比以往更容易。WebDriver将作为Windows Feature on Demand更新的一部分，所以在安装WebDriver时不再需要手动匹配build / branch / flavor。当你进行Windows 10更新时，WebDriver二进制文件将自动更新以匹配。

要安装WebDriver，你需要在Windows 10设置中新启用开发人员模式，或者在“可选功能”设置页面下安装独立功能。

轻松访问功能改进

文字大小增大：可以手动调节文字大小。要进行此项改动，请前往“设置中心>轻松访问>显示”，您会发现一个名为“让一切变大”（译注：原文为Make everything bigger）的新设置 。此处的文字改动适用于系统、Win32应用和UWP应用。(注意：文本裁剪的一些问题正在调查中，这导致了不是所有地方的文字都能改变大小，另外更改DPI设置时也会出现问题。)

讲述人标准键盘布局：加入了新的键盘布局

自动阅读对话：处于前台时，讲述人可自动阅读对话框的内容。

“讲述人”查找功能：可以使用“讲述人”查找功能搜索文本。

对象列表：“讲述人”现在可以呈现应用程序或内容中存在的链接、标题或标记列表。

在扫描模式下进行选择：在讲述人的扫描模式中，除了可以使用Shift进行内容连选外，你现在还可以按F9键移动到该块的一端，按F10移动到另一端块并。一旦按下F10，将选择两点之间的全部内容。

在扫描模式下停止控制：在Edge浏览器中，扫描模式已在讲述人中默认打开，你可以按Caps lock +空格键关闭。

游戏栏改进：

增加了音频控制，更改你的默认音频输出设备，设置静音或调整运行的游戏和应用程序的音量

性能可视化，可查看游戏的帧率（FPS），CPU使用率，GPU VRAM使用率和系统RAM使用情况。

游戏模式改进

增加了新选项，改善台式机PC的游戏体验。

搜索改进：

改善搜索预览体验，你将可以在搜索中更快地找到Windows软件的官方下载页面。

Windows MR改进

支持同时将音频流式传输到耳机和PC扬声器。