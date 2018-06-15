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Windows 10更新四月版17134.112累积性更新内容大全

2018-6-15 15:07:48来源：IT之家作者：浮生责编：浮生评论：

IT之家6月15日消息 在本周的“周二更新补丁日”中，微软面向2018 Windows 10更新四月版用户推送了17134.112累积性补丁更新，具体补丁型号是KB4284835，本次更新修复了大量的Bug，提升了系统的稳定性。

以下是IT之家为大家整理的修复内容：

  • 提供了针对预测性执行端通道漏洞的另一个子类Speculative Store Bypass（CVE-2018-3639）的保护。

  • 除了针对Specter Variant 2（CVE-2017-5715）和熔断（CVE-2017-5754）已发布的缓解措施以外，还可以使用此指导文档为Speculative Store Bypass（CVE-2018-3639）启用缓解措施。

  • 解决了用户无法在Windows 10 1803设备上运行2017和2018版本的Intuit QuickBooks多用户模式的问题。

  • 为Edge浏览器和IE浏览器添加对SameSite cookie Web标准的支持。

  • 解决IE浏览器无法使用新版本的位置服务的问题。

  • 解决当连接到支持隔行扫描的显示器时，某些游戏无法显示对话框的问题。

  • 解决某些笔记本电脑在更新到2018年Windows 10更新四月版后，无法控制亮度的问题。

  • 解决可能导致GameBar无法启动的稳定性问题。

  • 解决了此前的版本中存在的当BitLocker启用时、固件更新会导致设备进入BitLocker恢复模式的问题。

  • 管理员可以通过以下方式安装固件更新：

暂时停用BitLocker。

在下一次操作系统启动之前立即安装固件更新。

立即重新启动设备，以使BitLocker不会保持停用状态。

  • 解决一个导致系统启动黑屏的问题。出现此问题的原因是，特定版本的PC调谐实用程序与之前安装的创意者更新春季版存在不兼容。

  • 解决具有特定Windows显示语言和用户首选语言列表（UPLL）条目组合的客户收到无关UPLL条目和输入语言选择器条目的问题。此问题在升级到Windows 10 1803版后出现，会导致客户无法删除此语言条目或其键盘。

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关键词：Windows 10微软

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