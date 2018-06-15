微软推送Windows 10创意者更新秋季版16299.492（附更新内容）

IT之家6月15日消息 在本周的“周二更新补丁日”中，微软面向Windows 10创意者更新秋季版用户推送了Windows 10 Build 16299.492累积性更新补丁，具体补丁型号是KB4284819，本次更新修复了大量的Bug，提升了系统的稳定性。
Windows 10 Build 16299.492离线包下载：点此链接。
以下是IT之家为大家整理Windows 10 Build 16299.492修复内容：
提供了针对预测性执行端通道漏洞的另一个子类Speculative Store Bypass（CVE-2018-3639）的保护。除了针对Specter Variant 2（CVE-2017-5715）和熔断（CVE-2017-5754）已发布的缓解措施以外，还可以使用此指导文档为Speculative Store Bypass（CVE-2018-3639）启用缓解措施。
额外的性能提升。
解决Edge浏览器中不能正确响应XML请求的问题。
为Edge浏览器和IE浏览器添加对SameSite cookie Web标准的支持。
解决IE浏览器无法使用更新的位置服务的问题。
解决了此前的版本中存在的当BitLocker启用时、固件更新会导致设备进入BitLocker恢复模式的问题。管理员可以通过以下方式安装固件更新：
暂时停用BitLocker。
在下一次操作系统启动之前立即安装固件更新。
立即重新启动设备，以使BitLocker不会保持停用状态。
一系列安全更新，包括微软IE浏览器、Edge浏览器、微软脚本引擎、Windows Desktop Bridge、Windows apps、Windows Shell、Windows存储和文件系统、Windows应用平台和框架、Windows虚拟化和内核、Windows无线网络和Windows Server。