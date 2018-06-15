微软推送Windows 10创意者更新秋季版16299.492（附更新内容）

提供了针对预测性执行端通道漏洞的另一个子类Speculative Store Bypass（CVE-2018-3639）的保护。除了针对Specter Variant 2（CVE-2017-5715）和熔断（CVE-2017-5754）已发布的缓解措施以外，还可以使用此指导文档为Speculative Store Bypass（CVE-2018-3639）启用缓解措施。