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微软推送Windows 10创意者更新秋季版16299.492（附更新内容）

2018-6-15 19:32:29来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家6月15日消息 在本周的“周二更新补丁日”中，微软面向Windows 10创意者更新秋季版用户推送了Windows 10 Build 16299.492累积性更新补丁，具体补丁型号是KB4284819，本次更新修复了大量的Bug，提升了系统的稳定性。

Windows 10 Build 16299.492离线包下载：点此链接

以下是IT之家为大家整理Windows 10 Build 16299.492修复内容：

  • 提供了针对预测性执行端通道漏洞的另一个子类Speculative Store Bypass（CVE-2018-3639）的保护。除了针对Specter Variant 2（CVE-2017-5715）和熔断（CVE-2017-5754）已发布的缓解措施以外，还可以使用此指导文档为Speculative Store Bypass（CVE-2018-3639）启用缓解措施。

  • 额外的性能提升。

  • 解决Edge浏览器中不能正确响应XML请求的问题。

  • 为Edge浏览器和IE浏览器添加对SameSite cookie Web标准的支持。

  • 解决IE浏览器无法使用更新的位置服务的问题。

  • 解决了此前的版本中存在的当BitLocker启用时、固件更新会导致设备进入BitLocker恢复模式的问题。管理员可以通过以下方式安装固件更新：

暂时停用BitLocker。

在下一次操作系统启动之前立即安装固件更新。

立即重新启动设备，以使BitLocker不会保持停用状态。

  •  一系列安全更新，包括微软IE浏览器、Edge浏览器、微软脚本引擎、Windows Desktop Bridge、Windows apps、Windows Shell、Windows存储和文件系统、Windows应用平台和框架、Windows虚拟化和内核、Windows无线网络和Windows Server。

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关键词：Windows 10微软

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