微软张永利：Surface专注生产力，锤子TNT值得鼓励

提起微软，很多人印象中还是那个由比尔盖茨一手创办Windows“帝国”。但随着近年来移动领域尤其是以手机终端为代表的移动互联网行业火爆，谷歌、苹果等品牌加速发展，消费市场关注点逐渐转移。

在刚刚结束的台北电脑展上，微软做了一场以智能云和智能边缘为主题的演讲，希望能够用数字化的方式连接全球，从而推动产业发展并带来新的商机。

几天后的北京，新浪数码在微软中国总部专访了微软大中华区副总裁，消费及设备事业部总经理张永利先生，话题主要集中在Windows产品和Surface设备。

Windows不只是PC本身

今年3月份，微软的重组可谓大刀阔斧，新设两大部门，即“体验与设备”部门与“AI与云计算”部门。而曾经的大户Windows与Office及微软365相关第三方应用和设备体验一起归属到了“体验与设备”部门。

针对这一变革，张永利认为，Windows带给用户的功能不只是PC本身，而是希望把Windows的功能可以跨设备使用。平台分别是Office 365和Azure。这几个平台对我们都非常的关键，今天微软不是以产品为中心，是以用户使用体验为中心。

为此，微软在台北电脑展上宣布了“Windows Collaboration Displays”（Windows协作显示）的新类别，实际上Windows Collaboration Displays并不是一个独立的计算设备，而更像是一个大型显示器，可以让办公室内的所有人同时使用。微软表示，这个设备能够让办公室里的所有人同时看到一台PC上的内容。

这个硬件设备是围绕微软的Microsoft 365服务所打造的，而且能够配合微软其他的软件一同使用，例如Office、Teams和Whiteboard等。

张永利透露，夏普和Avocore是进入Windows Collaboration Display业务的两家初始制造商。

Surface专注于提高生产力

微软Surface Pro近几代的更新并不明显，去年新Surface Pro几乎就是一次硬件升级的改进版。

最近有不少报道称，微软计划在2018年下半年推出一系列低成本Surface平板电脑，以求在苹果公司iPad占据主导地位的平板电脑领域抢占低端市场。

微软以前也尝试过类似举动。2012年，微软推出了面向消费者的硬件产品，即最初的Surface RT。当时，这款产品的起售价为499美元。不过，由于这些平板电脑没有引起消费者和产品评测人士的共鸣，微软随后转向开发价格更昂贵的Surface Pro最终获得成功。

微软通过Surface开辟了二合一的新的产品类别，从而带动了整个二合一市场在往上走。张永利分享了一组数据，在大中华区，二合一设备从去年7月份到今年3月份已经增长了将近29%。所以说微软希望通过每一代的Surface，将Windows 10平台上的创新推给用户。如果用户反馈很好，我们再通过OEM厂商把它发扬光大。这是推出Surface的理由。”

对于这款所谓廉价版的Surface，张永利透露，新的Surface离与大家见面的时间不远了，相信不会让大家失望。

如何与移动设备互通互联？

众所周知，如今手机和电脑的互通互联是大势所趋，与苹果macOS、iOS之间近乎无缝的关联不同，由于Windows Phone的尴尬，手机操作系统由iOS和Android主导，微软在与手机互联稍显复杂。

作为一个平台公司，微软有两大平台，一个是Windows 10，另外一个是Office365。目前Office 365已经近乎完美地兼容所有设备，销售情况也非常不错。在Windows、Mac、苹果和华为的手机上微软也卖了很多Office 365，所以在生产力层面上微软是跨平台的。

在Windows层面，微软今天还是集中在PC领域，未来会一步步的发展到不同的终端机器上。此外，很多在Windows上运行的工具将来也可以在不同的硬件上运行，从而让你的PC更好用。”

言外之意，Windows未来会落地在不同的终端机器，兼容Windows的工具也会兼容其他系统和硬件，你的使用习惯可以延续到微软阵营之外的产品，只要你是微软产品的用户，微软愿意在任何平台提供服务。

Windows服务的理念也正是如此。

新晋厂商加入推动创新

自2016年以来，华为、小米、荣耀等，越来越多的新晋厂商开始跨界进入PC阵营，其中小米和华为产品更新速度甚至不逊色老牌PC厂商，华为MateBook X Pro超高屏占比设计更是赢得业绩和用户的一直赞誉。对于这股跨界之风，微软又是如何看待？

Windows10现在已经不单单是一个操作系统，更多的是一种服务。微软通过每年的两次重大的更新将新技术带给客户。但是新的技术更新也需要有新的硬件来支持。所以，很多手机厂商也把很多手机方面使用的经验带到PC行业中。加上Windows 10可以支持高通芯片，基于手机厂商过去在高通ARM使用方面的丰富经验，所以很多手机厂商对加入PC阵营也非常感兴趣。”张永利说道。

在张永利看来，基于Windows10和高通芯片的加入，将来会有更多丰富的硬件设备出现，从而推动整个PC行业向更好的方向发展。如今我们看到包括小米和华为在内的手机厂商已经推出了PC，并且在海内外市场卖的都不错。我还记得三四年前大家说PC要死了，但是今天还在，而且这个品类还在增长。PC是大家不可或缺的工具，所以说有新的厂商加入，对整个行业是非常好的，这会带来更多的创新。”

对近处在风口浪尖的锤子TNT电脑，张永利认为任何创新都值得被鼓励，但TNT确实太像Surface Studio了。

有意思的是，在锤子TNT发布当晚，微软悄然发布了Surface Hub 2。

张永利认为，“Surface Hub目前已经推出了两年多的时间，而且用户的满意度非常高，未来还会继续卖。对于这款产品，用户反馈说希望有更多不同形态、不同价位的产品。微软希望把这个市场做得更大。将来可能还会打造出不同价位不同尺寸大小的设备。